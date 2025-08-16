VIDEO: ar lielu sprādzienu Ziepniekkalnā uzliesmojis pamests nams
Piektdien, 15. augustā, ar spēcīgu sprādzienu Ziepniekkalnā uzliesmojusi pamesta saimniecības ēka, kas atradās starp daudzstāvu mājām.
“Es dzirdēju, pirms tam bija liels sprādziens, domāju, ka iebrukuši kādi griesti… Pēc brītiņa viss bija vienās ugunīs,” raidījumam "Degpunktā" norāda vietējā iedzīvotāja Māra. Ugunsgrēks vairākos apkārt esošo ēku iedzīvotājos radīja bažas, ka liesmas varētu pārmesties uz viņu namiem, tomēr, par laimi, ugunsgrēks tika lokalizēts un gala rezultātā cieta vien 120 kvadrātmetru lielā ēka.
Tāpat izskanējušas spekulācijas par to, kas varētu būt izraisījis ugunsnelaimi. “Es nevarētu teikt, ka tas bija gāzes balons. Es domāju, ka tas varētu būt kaut kas, Dievs vien zina, kaut kas eksplodēja. Akumulators vai kaut kas cits. Nē. Nu, ja tas būtu gāzes balons vai pat mazs baloniņš, būtu bijusi liesmu uzliesmojums un tā tālāk. Jā, nekas tāds nebija. Es pats stāvēju pie loga, dzirdēju, kā bum, bum un bum,” raidījumam norāda Viktors.
Kā ziņo vietējie, namiņu bija iecienījuši vietējie bezpajumtnieki, turklāt, šī nav pirmā reize, kad ēka aizdegusies - arī aizvadītajā mēnesī un objektu tika izsaukti glābēji - toreiz dega atkritumi divu kvadrātmetru platībā.
Vairāk skaties video!