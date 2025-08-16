Latvijas Kultūras akadēmija piecu gadu laikā sešas reizes palielinājusi pētniecības finansējumu
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aizvadīto piecu gadu laikā sešas reizes palielinājusi pētniecības finansējumu, sasniedzot 2,57 miljonus eiro pērn, savukārt Kultūras un mākslu institūta pētnieku skaits akadēmijā ir dubultojies.
Kultūras un mākslu institūta pētnieku skaits pieaudzis no 21 līdz 40, trešdaļa no tiem ir jaunie zinātnieki - ne tikai doktora un maģistra līmeņa, bet arī bakalaura studiju programmās studējošie.
LKA īstenojusi vairāk nekā 100 pētījumu, stiprinājusi starptautisko sadarbību un piedalās "Apvārsnis Eiropa" projektos un Eiropas Universitāšu aliansē "ACE²-EU". Savukārt akadēmijas izdotais starptautiskais zinātniskais žurnāls "Culture Crossroads" iekļauts "Scopus" datubāzē, nostiprinot LKA atzītu publicēšanas platformu.
LKA pētījumu rezultāti tiek izmantoti kultūrpolitikas veidošanā, kultūras pieejamības un mantojuma saglabāšanā, nodarbinātības veicināšanā radošajās nozarēs un citās jomās, atzīmē augstskola.
Profesionālās doktorantūras programma, kas izveidota sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju, ļāvusi apvienot māksliniecisko un zinātnisko komponenti starptautiski atzītā līmenī.
Pašvērtējuma ziņojums sagatavots Latvijas zinātnisko institūciju starptautiskās novērtēšanas ietvaros, ko organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar "Technopolis Group" un ārvalstu ekspertiem.
Zinātnisko institūciju starptautiskais novērtējums tiek veikts reizi sešos gados, lai novērtētu to darbību piecos kritērijos: pētniecības kvalitāte, ietekme uz zinātnes nozari, ekonomiskā ietekme, sociālā ietekme, pētniecības vide un infrastruktūra, kā arī attīstības potenciāls.