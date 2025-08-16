Kuldīgas novadā plāno būvēt vēja elektrostaciju parku
SIA "Eko ziemeļi" plāno Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagastos būvēt vēja elektrostaciju (VES) parku "Eko ziemeļi", kurā varētu atrasties līdz 35 vēja turbīnām.
Katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt astoņus MW. Tomēr no iesnieguma izriet, ka uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa laikā ir paredzēts vērtēt vairākus VES modeļus. Saskaņā ar iesniegumā norādīto, tehniskais risinājums saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā tiks precizēts IVN procesā.
Vēja parka būvniecības procesa laikā ir paredzēts izbūvēt arī ar VES darbību saistīto infrastruktūru - pievedceļus, elektropārvades līnijas un būves, meliorācijas un drenāžas sistēmas, kā arī izvērtēt risinājumus saražotās elektroenerģijas īslaicīgai akumulēšanai un ar šo procesu saistīto objektu būvniecībai.
Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" publicētajai informācijai, plānotā VES parka teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi, nav reģistrētas īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes, bet ir reģistrēti pieci valsts aizsargāti dižozoli.
Tāpat paredzētās darbības teritorijā atrodas vairāki īpaši aizsargājamu meža, purvu un zālāju biotopu laukumi. Izpētes teritorijas tuvumā identificēti vairāki mikroliegumi, kas izveidoti putnu aizsardzībai. Tuvākā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā ("Natura 2000") iekļautā teritorija ir dabas liegums "Piešdanga", kas atrodas aptuveni 2,7 kilometru attālumā uz dienvidiem no izpētes teritorijas, bet dabas liegums "Diļļu pļavas" - atrodas aptuveni 5,2 kilometru attālumā uz rietumiem.
Augusta sākumā EVA sagatavoja atzinumu par vēja parka "Eko ziemeļi" būvniecības Kuldīgas novada Ēdoles un Padures pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Eko ziemeļi" reģistrēta 2024.gadā un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir SIA "Eko ezers", kas savukārt pieder Luksemburgā reģistrētajai "Taaleri SolarWind III Holdings".