Rīgā izveidojies pamatīgs sastrēgums uz Vecāķu prospekta

Piektdienas vakarā Rīgā izveidojies pamatīgs automašīnu sastrēgums uz Vecāķu prospekta.

Sastrēgums ir saistīts ar ceļa remontdarbiem. Remonta posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem.

Kā liecina navigācijas lietotnes "Waze" dati, sastrēgums ir vairākus kilometrus garš - visā Vecāķu prospekta garumā no Vecāķiem līdz pat Emmas ielai Vecmīlgrāvī.

Automašīnas sablīvējušās arī mazākās ielās, kas savienotas ar Vecāķu prospektu.

Sastrēgumi šajā vietā pēdējās nedēļās nav retums, taču vasarīgu dienu vakaros šis posms var būt īpaši grūti izbraucams, jo cilvēki pastiprināti vēlas apmeklēt pludmali ar automašīnām.

