ASV prezidenta teiktais pirms gaidāmās tikšanās Aļaskā apliecina, ka Ukraina un Eiropa ir sadzirdētas, pauž Braže
ASV prezidenta Donalda Trampa teiktais pirms gaidāmās tikšanās Aļaskā apliecina, ka Ukraina un Eiropa ir sadzirdētas, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Kā norādīja ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota, pēc Bražes paustā, Krievija pirms tikšanās ir aktivizējusi propagandas mašinēriju un pašu faktu par tikšanos Aļaskā pozicionē kā ievērojamu panākumu.
Jau rakstīts, ka Ankoridžā, Aļaskas štatā, šodien notiks Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.
Tramps piektdien masu medijiem pauda, ka, lai gan Putins uzskata, ka Krievijas triecieni Ukrainai viņa pozīcijas sarunās padara stiprākas, tomēr patiesībā tas viņam kaitē.
Ar paziņojumu medijiem Tramps nāca klajā pēc izlidošanas no Endrūsa gaisa spēku bāzes, dodoties uz tikšanos ar Putinu.
Izsakoties par gaidāmo tikšanos, Tramps sacīja, ka "no tā kaut kas sanāks", vēsta ziņu aģentūra "Reuters". ASV prezidentam radies priekšstats, ka "viņi cenšas vest sarunas".
Izsakoties par gaidāmajām sarunām ar Putinu, Tramps arī norādīja, ka "Ukrainai būtu jātiek skaidrībā jautājumā par teritorijām." Tāpat viņš piebilda, ka nerisinās sarunas Ukrainas un ukraiņu vārdā.
"Man ir jāļauj Ukrainai pieņemt lēmumu. Es domāju, ka viņi pieņems pareizo lēmumu, bet es neesmu šeit, lai vestu sarunas Ukrainas vārdā. Es esmu šeit, lai viņus nosēdinātu pie sarunu galda," klāstīja Tramps.