Runā Rīga
Šodien 21:46
VIDEO: Rīgas pilsētas kanālā iemirdzas krāšņā ūdens dejas izrāde "Serenāde Rīgai"
Šovakar, 15. augustā, Pilsētas kanālā rīdzinieki un pilsētas viesi varēja baudīt muzikālo strūklaku izrādi “Serenāde Rīgai”. Krāšņajā priekšnesumā ūdens deja, gaismu spēles un mūzika saplūda vienotā mākslas darbā, radot neaizmirstamu vakara noskaņu visai ģimenei.
Gandrīz 200 metrus gara daudzkrāsaini izgaismota strūklaku virkne bija īpaši veidota Rīgas dzimšanas dienai, un priekšnesumu varēja vērot no abiem Pilsētas kanāla krastiem. Strūklakas atradās posmā no K. Valdemāra ielas tilta līdz Bastejkalna gājēju tiltiņam un no Brīvības laukuma tilta līdz Timma tiltam pie Latvijas Nacionālās operas.
Mākslinieks Jānis Pētersons un mūzikas autors Gints Saulītis radīja atmosfēru, kas skatītājus aicināja izbaudīt ūdens, gaismas un mūzikas saspēli tieši šovakar.