VIDEO: netipiski ģērbies vīrietis ar saksafonu iepriecina ļaudis tunelī pie "Stockmann"

Šodien, 15. augustā, piektdienas vakarā, tunelī pie "Stockmann" varēja redzēt īpašu skatu – vīrieti, kas ģērbies 18. gadsimta stila apģērbā, spēlējot saksafonu.

Šajā nedēļas nogalē, kad Rīgā norisinās svētki, pilsētas ielās ir iespējams sastapt daudz interesantu un neparastu skatu. Šī mūziķa klātbūtne un viņa radītā mūzika noteikti piesaistīja garāmgājēju uzmanību, piešķirot svētkiem vēl vienu neaizmirstamu akcentu. 

