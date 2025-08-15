Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Sabiedrība
Šodien 14:44
Naktī rībinās pērkons un daudzviet gaidāms lietus
Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām rībinās arī pērkons.
Debesis būs daļēji mākoņainas. Pūtīs mērens dienvidu vējš, kas, sākot no Kurzemes, pāries rietumu un ziemeļu vējā. Vietām negaisa laikā un piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +14..+19 grādiem.
Diena sāksies ar visai mākoņainu laiku, no ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk; nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs +18..+23 grādi.
Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, dienā nav gaidāmi nokrišņi un palaikam spīdēs saule. Vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs +18..+20 grādi.