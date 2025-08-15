Atvadīšanās no arhitekta Krastiņa notiks 21. augustā
Atvadīšanās no izcilā arhitekta, arhitektūras teorētiķa un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un dizaina institūta profesora Jāņa Krastiņa notiks nākamnedēļ, 21.augustā, plkst.12 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.
Savukārt Rīgas Latviešu biedrības namā plkst.14 notiks profesora godināšanas pasākums.
Krastiņš dzimis 1943.gadā Rīgā. Viņš bija Latvijas Arhitektu savienības biedrs kopš 1970.gada, savukārt kopš 1994.gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
Krastiņš bija vairāku zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģiju, zinātnisko padomju un oficiālo konsultatīvo institūciju loceklis. Viņš saņēmis vairākas profesionālās atzinības ne tikai Latvijā, bet arī Austrijā, ASV un Itālijā.
Krastiņš veicis virkni arhitektūras projektu un kultūras pieminekļu izpēti. Krastiņa atstāto mantojumu veido vairāk nekā 710 zinātniskie darbi, kas publicēti Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, tostarp 30 grāmatas par dažādām arhitektūras vēstures un teorijas tēmām. 2014.gada 12.jūlijā Krastiņa vārdu piešķīra asteroīdam "85466 Krastiņš".