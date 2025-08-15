Piedalies Jauns.lv konkursā un laimē Latvijas basketbola izlases fanu kreklu ar spēlētāju parakstiem!
foto: Evija Trifanova/LETA
Sabiedrība

Piedalies Jauns.lv konkursā un laimē Latvijas basketbola izlases fanu kreklu ar spēlētāju parakstiem!

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Esi īsts Latvijas basketbola fans? Tad šī ir Tava iespēja!

Piedalies Jauns.lv konkursā un laimē Latvijas bask...

Jauns.lv aicina Tevi piedalīties konkursā un laimēt īpašu balvu — oficiālo Latvijas basketbola izlases fanu kreklu, ko parakstījuši izlases spēlētāji. 

Kā piedalīties?

  • Nofotogrāfējies pie jauns.lv konkursa foto sienas.
  • Publicē bildi vai storiju savā profilā "Facebook" vai "Instagram".
  • Ieraksti pie bildes #jaunslvkonkurss un atzīmē @jauns.lv ("Instagram") vai Jauns.lv ("Facebook").
  •  Konkursa norises laiks: no 16.08 līdz 22.08.

Balva: Latvijas basketbola izlases fanu krekls ar spēlētāju parakstiem. Uzvarētājs: Viens dalībnieks, kuru izlozēsim pēc konkursa beigām. Svarīgi! Tavs profils nedrīkst būt privāts, lai mēs redzētu publicēto attēlu. Nepalaid garām iespēju! Piedalies jau tagad!

Tēmas

FacebookLatvijaInstagramLatvijas Basketbola līgaLatvijas Basketbola savienība

Citi šobrīd lasa