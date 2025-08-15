Sabiedrība
Šodien 12:15
Piedalies Jauns.lv konkursā un laimē Latvijas basketbola izlases fanu kreklu ar spēlētāju parakstiem!
Esi īsts Latvijas basketbola fans? Tad šī ir Tava iespēja!
Jauns.lv aicina Tevi piedalīties konkursā un laimēt īpašu balvu — oficiālo Latvijas basketbola izlases fanu kreklu, ko parakstījuši izlases spēlētāji.
Kā piedalīties?
- Nofotogrāfējies pie jauns.lv konkursa foto sienas.
- Publicē bildi vai storiju savā profilā "Facebook" vai "Instagram".
- Ieraksti pie bildes #jaunslvkonkurss un atzīmē @jauns.lv ("Instagram") vai Jauns.lv ("Facebook").
- Konkursa norises laiks: no 16.08 līdz 22.08.
Balva: Latvijas basketbola izlases fanu krekls ar spēlētāju parakstiem. Uzvarētājs: Viens dalībnieks, kuru izlozēsim pēc konkursa beigām. Svarīgi! Tavs profils nedrīkst būt privāts, lai mēs redzētu publicēto attēlu. Nepalaid garām iespēju! Piedalies jau tagad!