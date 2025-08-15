Eksperts: taisīt "selfijus" ar meža zvēriem ir vislielākā kļūda
Sociālajos medijos popularitāti guvis “Latvijas valsts mežu” publicēts video, kurā redzami rotaļīgi vāverēni, kas bez bailēm tuvojas cilvēkam. Lai arī kadri izskatās nevainīgi, speciālisti brīdina – šāda rīcība var būt bīstama gan cilvēkam, gan dzīvniekiem, vēsta 360TV Ziņas.
Rīgas Zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns norāda, ka filmētājs video redzamajiem dzīvniekiem pietuvojies pārāk tuvu. Viņš uzsver, ka viena no biežākajām kļūdām ir mēģinājumi fotografēties vai veidot “selfijus” ar meža iemītniekiem. Pārāk cieša tuvošanās var izraisīt dzīvnieka aizsargreakciju, jo tas var uztvert cilvēku kā iebrucēju savā teritorijā. Pat neliels vāverēns, aiz prieka vai baiļu dēļ, var iekost, kas pēc tam nozīmē ārsta apmeklējumu.
Speciālisti atgādina – sastopot savvaļas dzīvnieku, nevajadzētu veikt asas kustības. Ieteicams lēnām atkāpties, saglabājot acu kontaktu. Atsevišķos gadījumos, piemēram, sastopot lāci vai mežacūku, svarīgi nepagriezt muguru un nesākt skriet, jo tas var izprovocēt dzīvnieku skriet pakaļ, iedarbinot tā mednieka instinktus.
Tāpat eksperti uzsver, ka veselīgi meža zvēri cilvēkiem parasti netuvojas. Ja redzams dzīvnieks ar neparadu izskatu, piemēram, lapsa ar kailiem pleķiem kažokā, tas var būt slims un apdraudēt arī mājdzīvniekus. Lai mazinātu iespēju satikt savvaļas dzīvniekus, mežā ieteicams doties košās drēbēs, grupā un sarunājoties – dzīvnieki, pateicoties labai dzirdei, laikus attālināsies.