Apcietināts bijušais finanšu policists Pīlāgs. Aizdomas, ka viņš devis kukuli, lai izpalīdzētu Latvijas "melnajā sarakstā" iekļautam Krievijas pilsonim
Par gatavošanos dot 100 tūkstošu eiro kukuli Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonai, apcietināts nesen no cietuma iznākušais jurists un bijušais finanšu policists Alvis Pīlāgs, norada "Latvijas Televīzija".
Jau ziņots, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētā kriminālprocesā Rīgas pilsētas tiesa piemērojusi apcietinājumu divām personām par gatavošanos dot 100 tūkstošu eiro lielu kukuli valsts amatpersonai. Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt ieceļošanas aizlieguma atcelšanu kādam Krievijas pilsonim, kas iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā un kuram ieceļošana valstī liegta. Tomēr Valsts amatpersonai paredzētais kukulis galu galā tomēr netika nodots no kukuļdevējiem neatkarīgu iemeslu dēļ.
Kā norāda "Panorāma", viena no aizturētām personām ir Alvis Pīlāgs, kuru vēl 2008. gadā kā toreizējo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes (FPP) Iekšējās drošības daļas izmeklētāju KNAB aizturēja kādā kukuļņemšanas lietā. Pēc ilgas tiesvedības viņam piesprieda četrus gadus cietumā. Sodu viņš sāka izciest 2022.gadā, bet tika atbrīvots priekšlaicīgi.
2020.gadā Pīlāgs kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no Rīcības partijas saraksta, kura galvgalī bija tagad uz Krieviju aizbēgušais Ruslans Pankratovs.
KNAB priekšnieks Jēkabs Straume uzsver, ka jebkādi prettiesiski centieni ietekmēt Latvijas drošību un panākt Latvijai nevēlamu personu ieceļošanu valstī nav pieļaujami nedz ikdienā, nedz pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Institūciju ciešā sadarbība palīdz efektīvi atklāt šāda veida noziedzīgus nodarījumus, lai negodprātīgas personas tiesas priekšā varētu atbildēt par savu rīcību, norāda KNAB priekšnieks.