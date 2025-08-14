Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
Runā Rīga
Šodien 20:40
Rīgas centrā pazudusi elektrība. Nekavējoties uzsākta bojājuma lokalizācija
Ceturtdien, 14. augustā, ap plkst. 19.42 reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, kā rezultātā aptuveni 3500 klientiem Rīgā pārtrūkusi elektroapgāde.
Kā norāda AS "Sadales tīkls", traucējumi novēroti Brīvības gatves, Brīvības ielas, Indrānu un Apes ielas apkaimē. AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" speciālisti nekavējoties ir sākuši bojājuma lokalizāciju, lai elektroenerģijas piegādi visiem klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
Tikmēr iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies neizpratnē. "Kur vēl Rīgā pazuda elektrība? Brasas apkaimē nav. Abas bodes uz Brīvības ielas - "Mini Rimi" un "S&B" slīgst tumsā un ir slēgtas," norāda Aigars. "Man tik uz 3 sekundēm noraustījās Brasas apkaimē," pauž Ilze.