Elektroapgāde Rīgas centrā atjaunota! Noskaidrots traucējuma iemesls
Elektroapgāde Rīgas centrā ir pilnībā atjaunota, informē AS "Sadales tīkls".
"Plkst.20.33 elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu, bet plkst.21.25 - visiem klientiem Rīgā. Noskaidrots, ka elektroapgādes pārtraukumu izraisīja tehnoloģisks traucējums 6 kilovoltu (kV) tīklā un apakšstacijas "Vairogs" 110 kV transformatora atslēgšanās," norāda "Sadales tīkls".
Jau ziņots, ka ceturtdien, 14. augustā, ap plkst. 19.42 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, kā rezultātā aptuveni 3500 klientiem Rīgā pārtrūka elektroapgāde. Kā norādīja "Sadales tīkls", traucējumi tika novēroti Brīvības gatves, Brīvības ielas, Indrānu un Apes ielas apkaimē. AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" speciālisti nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai elektroenerģijas piegādi visiem klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Elektroapgāde tika traucēta arī tirdzniecības centrā "Domina", no kura tika evakuēti cilvēki.
Tikmēr iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījās neizpratnē. "Kur vēl Rīgā pazuda elektrība? Brasas apkaimē nav. Abas bodes uz Brīvības ielas - "Mini Rimi" un "S&B" slīgst tumsā un ir slēgtas," norādīja Aigars. "Man tik uz 3 sekundēm noraustījās Brasas apkaimē," pauda Ilze.