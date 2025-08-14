Mārupes novada domes deputāts Ence šokēts par to, ka viņam jānoliek amata pilnvaras. "Šis tiesas lēmums man nav skaidrs!"
Mārupes novada domes deputāts Andrejs Ence (LRA), kuram par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piemērots naudas sods un liegums ieņemt valsts amatpersonas amatu, ir šokēts par šādu Augstākās tiesas lēmumu un sola pārrunāt to ar advokātu.
Ence, kurš iepriekš bijis Babītes novada domes priekšsēdētājs un Mārupes novada domes priekšsēdētājs, bet patlaban pilda Mārupes novada domes deputāta pienākumus, norāda, ka pašlaik raksta iesniegumu domei, ka pirms laika noliek savas deputāta pilnvaras. Šis tiesas lēmums viņam neesot skaidrs un viņš esot šokā. Tāpat Ence norāda, ka vēl plāno tiesas lēmumu pārrunāt ar advokātu.
Tikmēr pašreizējais Mārupes novada domes priekšsēdētājs Aivars Osītis (LA), kurš savulaik, būdams opozīcijā, aicināja Enci šīs lietas dēļ atkāpties no amata, norāda, ka amatpersonām par savu rīcību ir jādomā ne tikai no tiesiskā, bet arī no ētiskā aspekta.
Tas esot attiecināms ne tikai uz pašvaldības amatpersonām, bet visām. Katram ir jāizvērtē, vai šādās situācijās jāpaliek amatā un jātērē pašvaldības vai valsts resurss, jo šāda rīcība varot iedragāt valsts un pašvaldību amatpersonu reputāciju un kopējo tēlu. "Protams pastāv nevainīguma prezumpcija un ir trīs tiesu instances, bet amatpersonām ir jābūt pret savu rīcību kritiskākām, lai nemazinātu sabiedrības uzticēšanos," teica Osītis.
Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, Ence bija ievēlēts no Latvijas reģionu apvienības. Nākamais deputāta amata kandidāts no šī saraksta, kurš palika "zem svītras", ir zvērināts advokāts Oskars Jonāns.
Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai nodarīti mantiskie zaudējumi 37 tūkstošu eiro apmērā
Jau ziņots, ka Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā spriedums, ar kuru bijušajam Babītes novada domes priekšsēdētājam, pašreizējam Mārupes novada domes deputātam Andrejam Encem (LRA) par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu piemērots naudas sods un liegums ieņemt valsts amatpersonas amatu.
Tādējādi stājies spēkā Rīgas rajona tiesas 2024.gada 30.janvāra spriedums, ar kuru tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu tai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda 18 900 eiro sodu, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz diviem gadiem.
Pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais pārsūdzēja apelācijas kārtībā, taču Rīgas apgabaltiesa, izskatot apelācijas sūdzību, atstāja spriedumu negrozītu.
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras virsprokurors Jānis Omuls paziņojumā medijiem norāda, ka, lai arī noziedzīgais nodarījums tika izdarīts pirms vairākiem gadiem, tiesiskums ir ticis nodrošināts. Viņaprāt, šis gadījums kalpo kā apliecinājums tam, ka sods par amatnoziegumiem ir neizbēgams arī pēc ilgāka laika. "Tas ir būtisks atgādinājums visām amatpersonām par pieņemto lēmumu tiesiskumu un personisko atbildību likuma priekšā," uzsver Omuls.
Virsprokurora ieskatā notikušais izgaismo ne tikai tiesiskās, bet arī politiskās atbildības jautājumu - neskatoties uz notiesājošajiem spriedumiem gan pirmās instances, gan apelācijas tiesā, persona turpināja pildīt pašvaldības deputāta pienākumus.
"Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt augstākos ētikas un atbildības standartus no ievēlētajiem pārstāvjiem, kuriem pašiem jābūt godprātīgiem un atbildīgiem, izvērtējot savu rīcību," norādījis Omuls.
Kā iepriekš prokuratūra informēja, 2023.gada 31.janvārī tiesai tika nosūtīta krimināllieta pret vienu valsts amatpersonu par to, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atsaucot no amata šīs kapitālsabiedrības valdes locekli, bez tiesiska pamata, proti, ignorējot kapitālsabiedrību valdes locekļu darbību reglamentējošo normatīvo regulējumu, kas neparedz valdes locekļu tiesības uz atvaļinājumu un neizmantotā atvaļinājuma kompensēšanu, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, nolēma izmaksāt šim pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim kompensāciju par neizmantotajiem atvaļinājumiem.
Tādējādi apsūdzētā valsts amatpersona Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai nodarīja mantisko zaudējumu 37 561,84 eiro apmērā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesu sāka 2021.gada 4.novembrī.