Rotko meita muzejam Daugavpilī dāvinās divus mākslinieka oriģinālzīmējumus
17. septembrī Rotko muzejs Daugavpilī svinēs Latvijā dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko 122. dzimšanas dienu, piedaloties mākslinieka meitai Keitai Rotko Prizelai, kura sniegs publisku lekciju par tēva radošo mantojumu un dāvinās muzeja krājumam divus Rotko oriģinālzīmējumus.
Svētku norises sāksies plkst. 16.00 ar tēlnieka Ivo Folkmaņa veidota Rotko krūšutēla atklāšanu muzeja vestibilā. Šis bronzā risinātais skulpturālais portrets ir Rīgas ebreju kopienas dāvana Rotko muzejam. Tā tapšanu finansiāli atbalstīja Latvijas Ebreju kopienas restitūcijas fonds.
Svinību kulminācijā pasākuma goda viešņa Keita Rotko Prizela svinīgi nodos muzeja krājumā divus Rotko oriģinālus no mākslinieka ģimenes kolekcijas. Dāvinājumam izraudzīti Rotko agrīnā daiļrades posma zīmējumi uz papīra – figurālas kompozīcijas, kurās spilgti atklājas Rotko īpašais mākslinieciskais redzējums un tehniskā lietpratība, tostarp rūpīga attieksme pret detaļām, spraigs līnijas un formas lietojums un apzināta apveidu deformācija, kas laika gaitā attīstās par kulta statusa abstrakcijām. Šis dāsnais žests dubulto mākslinieka oriģināldarbu skaitu Rotko muzeja krājumā un apliecina Rotko ģimenes nemainīgo uzticību tā misijai un attīstības vīzijai.
Svinību noslēgumā plkst. 17.00 Keita Rotko Prizela sniegs publisku lekciju par Rotko radošo mantojumu un ilgo ceļu līdz tā atgūšanai. Lekcija notiks angļu valodā un tiks straumēta muzeja oficiālajā Facebook kontā. Klausītāji, kuri vēlas sekot lekcijas norisei klātienē muzeja konferenču zālē, aicināti reģistrēties iepriekš, aizpildot pieteikšanās veidlapu muzeja tīmekļvietnē.
Rotko muzejs Daugavpilī ir vienīgais publiskais muzejs Austrumeiropā, kura krājumā ir Marka Rotko oriģināldarbi. Pirms diviem gadiem ieguvis valsts akreditēta muzeja statusu, tas turpina attīstīties kā daudzfunkcionāls mūsdienu mākslas, kultūras un izglītības centrs.