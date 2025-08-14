Piedzēries, bezkaunīgs velosipēdists Liepājā uzbrūk autovadītājam un draud policistiem
Vakar Valsts policija Liepājā sadūrās ar pagalam niknu un agresīvu velosipēdistu kunga prātā. Vīrietis apdraudēja savu un citu drošību uz ceļa, rādīja vidējo pirkstu autovadītājam un pēcāk arī draudēja policistiem, kuri ieradās bezkauņu savaldīt.
13. augustā ap pulksten 19.00 Valsts policijā saņemts izsaukums uz Alejas ielu Liepājā, kur starp transportlīdzekļa vadītāju un velosipēdistu izcēlies konflikts. Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, sastapa velosipēda vadītāju un automašīnas vadītāju un noskaidrots, ka vīrietis, vadot velosipēdu nebija devis ceļu automašīnai, kurai bija priekšroka, tāpēc automašīnas vadītājs izmantoja taures signālu, kam pretī velosipēdists rādīja vidējā pirksta žestu.
Kā paskaidro automašīnas vadītājs, velosipēdists pēc tam turpināja kustību, streipuļojot pa ceļa vidu no vienas puses uz otru pusi, nelaižot automašīnas vadītāju garām. Ņemot vērā to, ka velosipēda vadītājs izskatījās alkohola reibumā un apdraudēja satiksmes drošību, automašīnas vadītājs velosipēdistu apturēja ar mērķi uz notikuma vietu izsaukt policiju. Starp vīriešiem izcēlies konflikts un velosipēda vadītājs lamājās necenzētiem vārdiem, centās iesist ar dūri, pēc kā draudēja konfliktā iesaistīt savus draugus, kuri viņu aizstāvēs.
Arī pēc policijas darbinieku ierašanās velosipēdists turpināja būt agresīvs, nevēlējās sadarboties ar policijas darbiniekiem un vairākkārtēji vērsa apvainojumus policijas darbinieku virzienā, izsakot draudus, kā arī lamājās necenzētiem vārdiem un notikuma vietā atteicās uzrādīt jebkādu personu apliecinošu dokumentu vai nosaukt savu personas kodu. Vīrietis tika aizturēts identitātes noskaidrošanai un, ierodoties policijas iecirknī, viņš turpināja būt agresīvs, ilgstoši atteicās atklāt savus personas datus, kā arī atteicās no alkohola ietekmes pārbaudes izelpotajā gaisā.
Vīrieša personība noskaidrota un pret viņu uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai un par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam 170 eiro apmērā, savukārt par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro.
Automašīnas vadītāja savlaicīgā reakcija novērsa iespējamu ceļu satiksmes negadījumu, bet velosipēdista apturēšana novērsa risku sadursmei ar citiem satiksmes dalībniekiem.
Atgādinām, ka reibumā esošs cilvēks var būt neprognozējams un impulsīvs, tāpēc ne vienmēr ir prātīgi iesaistīties tiešā konfrontācijā. Aicinām izvērtēt situāciju un, rūpējoties par savu un citu drošību, informēt attiecīgās iestādes – Valsts vai pašvaldības policiju.
Tāpat atgādinām, ka transportlīdzekļa vadīšanas alkoholisko dzērienu ietekmē ir bīstama ne tikai sev pašam, bet arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Alkohols samazina reakcijas ātrumu, pasliktina velosipēdistam līdzsvaru un lēmumu pieņemšanu, palielinot negadījumu risku.