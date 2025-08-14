Miris latviešu arhitekts un profesors Jānis Krastiņš
Sēru vēsts - mūžībā devies arhitekts un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta profesors Jānis Krastiņš, apstiprināja Latvijas Arhitektu savienībā.
Jānis Krastiņš - dzimis 1943. gadā, Rīgā, Latvijā, bija arhitekts, kā arī profesors Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūtā. Latvijas Arhitektu savienības biedrs (1970), Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1994), Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmijas prezidents (2019), liecina Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā publiskotā informācija.
Daudzu zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģiju, zinātnisko padomju un oficiālo konsultatīvo institūciju loceklis. Profesionālās atzinības: Kamillo Zites fonda prēmija (Austrija, 1985), Jāņa Baumaņa balva arhitektūrā (Latvija, 1989), Fulbraita balva (ASV, 1994), Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (1998), Baltijas Asamblejas balva (1998), Rīgas balva (2002), Nopelnu ordeņa virsnieks (Itālija, 2004) un Atzinības krusta lielvirsnieks (Latvija, 2012), Lielā kultūras mantojuma balva (Latvija, 2013), Latvijas Ministru kabineta prēmija (2016), Latvijas Zinātņu akadēmijas diplomi par nozīmīgāko sasniegumu Latvijas zinātnē (2015 un 2018), Lielā Būvindustrijas balva (Latvija, 2019), ICOMOS goda loceklis (2020) u. c.
Virkne arhitektūras projektu un kultūras pieminekļu izpētes. Vairāk nekā 710 zinātnisko darbu, kas publicēti Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, tostarp 30 grāmatas par dažādām arhitektūras vēstures un teorijas tēmām.