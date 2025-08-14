Čello Cēsis festivāls piedāvās muzikālu ceļojumu no baroka līdz mūsdienām
Nedēļas nogalē, 13. un 14. septembrī, Koncertzāle “Cēsis” aicina uz XI Starptautisko festivālu Čello Cēsis – Baltijas un Ziemeļvalstu tradīcijām bagātāko ikgadējo čella festivālu, ar kuru ik rudeni tiek iesākta koncertzāles jaunā sezona.
Gaidāms koncerts Cēsu Jaunās pils salonā, kurā čellists Kristaps Bergs un klavesīniste Ieva Saliete vedīs muzikālā ceļojumā no baroka līdz mūsdienām, bet lielkoncertā Baltijas valstu mūziķu saspēlē skanēs lietuviešu komponista Mikaloja Konstantīna Čurļoņa mūzika, Sezāra Franka Simfonija reminorā un argentīniešu komponista Osvaldo Golihova Koncerts čellam, akordeonam un orķestrim Azul. Festivāla programmai pieskaņota arī sezonas pirmā izstāde koncertzāles galerijā - lietuviešu laikmetīgās mākslas darbu kolekcija no Rotko muzeja krājuma.
Festivālu “Čello Cēsis” sestdien, 13. septembrī, plkst. 14.00 atklās koncerts “Baroks pils salonā”, kura norises vieta arī atbilstoša - Cēsu Jaunās pils salons. Čellists Kristaps Bergs un klavesīniste Ieva Saliete piedāvās programmu ar baroka darbiem, kas tiks atskaņoti uz baroka čella, un mūsdienu skaņdarbiem uz modernā čella, radot unikālu laikmetu un instrumentu saspēli gan čellam solo, gan duetā ar klavesīnu.
Dažādu laikmetu čella mūzika atklās šī instrumenta skanējuma dažādību un izteiksmes iespējas - Džeminiani, Bahs un Marē ļaus baudīt baroka eleganci, savukārt, Solima un Vasks ar laikmetīgās mūzikas intensitāti un emocionālo dziļumu.
Dienas turpinājumā, plkst. 18.00, Koncertzāles “Cēsis” Mākslas galerijā tik atklāta lietuviešu laikmetīgās mākslas izstāde, kas tapusi sadarbībā ar Rotko Mākslas muzeju.
Savukārt, plkst. 19.00, Koncertzālē “Cēsis” gaidāms festivāla lielkoncerts ar Lietuvas Simfoniskā orķestra, maestro Modesta Pitrena un Igaunijas un Latvijas solistu piedalīšanos.
Programmā dzirdēsim Čurļoņa simfonisko poēmu “Mežā” - spēcīgu muzikālu ainavu, Sezāra Franka simfoniju D minorā, bet koncerta muzikālais kodols būs reti atskaņotais argentīniešu komponista Osvaldo Golihova koncerts akordeonam, čellam un orķestrim “Azul” (spāņu valodā “zils”). Šis ir viens no meistarīgākajiem čella koncertiem mūsdienu mūzikas vēsturē, ko 2006. gadā pasūtīja un kopā ar izcilo čellistu Yo-Yo Ma pirmatskaņoja Bostonas simfoniskais orķestris. Cēsīs tas izskanēs viena no daudzsološākajiem jaunajiem igauņu čellistiem Marsela Johannesa Kitsa, latviešu akordeonista Artūra Novika un Lietuvas Simfoniskā orķestra lasījumā.
Festivāla “Čello Cēsis” otrajā norises dienā, 14. septembrī, plkst. 13.00, īpašs notikums priecēs mazos klausītājus – jauns, vizuāli krāšņs un emocionāls koncertuzvedums “Visuma sargi”, kas tapis sadarbībā ar čellu grupu MELO M un režisoru Kārli Freimani. Tas būs stāsts par cerībām, savstarpēju saprašanos un mūzikas dziedinošo spēku, kas aicina bērnu un vecākus ienirt kosmiskā piedzīvojumā, kur mūzika kļūst par tiltu starp pasaulēm.
Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas Koncertzāles “Cēsis” kasē, Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv.