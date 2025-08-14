Remontdarbu laikā pasažierus starp Tukuma dzelzceļa stacijām plāno pārvadāt ar autobusiem
Pasažierus starp Tukums I un Tukums II dzelzceļa stacijām dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu dēļ augusta pēdējā nedēļā plānots pārvadāt ar autobusiem, liecina informācija "Mercell" publiskajā e-konkursa sistēmā.
AS "Pasažieru vilciens" ir izsludinājusi cenu aptauju par dzelzceļa pasažieru pārvadāšanu ar autobusiem starp Tukuma dzelzceļa stacijām no 25.augusta līdz 31.augustam.
Pieteikumus konkursam iespējams iesniegt līdz pirmdienai, 18.augustam.
PV pārstāve Sigita Paula norādīja, ka Tukuma dzelzceļa līnijā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) veic dzelzceļa infrastruktūras remontdarbus posmā Priedaine-Dubulti. Tādējādi, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību, pasažierus maršruta posmā Tukums I-Tukums II pārvadās ar autobusiem.
PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu. Pērn uzņēmums pārvadāja 19,44 miljonus pasažieru.