Carnikavā velosipēdists zaudē dzīvību, nobraucot no ceļa un ietriecoties stabā
Trešdien Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 23 cilvēki, informēja Valsts policija.
Vakar neilgi pēc plkst.19 Carnikavā, Jūras ielā, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, velosipēda vadītājs nobraucis no ceļa braucamās daļas, iebraucis stabā un gājis bojā. Par notikušo Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu un izmeklē negadījuma apstākļus.
Vakar 11 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, astoņi - Latgalē, bet pa diviem - Kurzemē un Vidzemē. Seši no cietušajiem bija velosipēdisti, divi - gājēji, bet viens - elektroskrejriteņa vadītājs.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus - piecus Rīgas reģionā un vienu Zemgalē. Divi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 168 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 13 autovadītāji, Vidzemē - 62, Kurzemē - 36, Zemgalē - 32, bet Latgalē - 25 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 407 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.