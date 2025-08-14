66% respondentu kritizē Saeimas darbu - zemākais vērtējums kopš 2000. gadiem
Esošā Saeimas sasaukuma darba vērtējums ir viens no zemākajiem šajā gadsimtā, liecina pētījumu kompānijas SKDS veiktā aptauja.
Šogad martā veiktā aptaujā vien 13% respondentu pauduši vērtējumu, ka esošā Saeima darbojas labāk nekā iepriekšējā, 66% bijis pretējs viedoklis, bet 22% nav spējuši noformulēt viedokli.
66% respondentu ar kritisku Saeimas darba vērtējumu ir augstākais rādītājs šajā gadsimtā. Salīdzinoši 2022.gadā 63% aptaujāto, 2009.gadā - 62%, 2021.gadā - 61%, bet 1999.gadā - 60% aptaujāto pauduši vērtējumu, ka esošais Saeimas sasaukums strādā sliktāk par iepriekšējo. Vismazāk kritisko vērtējumu bijis ap "treknajiem gadiem", laikā no 2003. līdz 2006.gadam, kad kritiski parlamenta darbu vērtēja vien 34% līdz 43% aptaujāto.
Savukārt 13% respondentu, kas esošās Saeimas darbu novērtē augstāk nekā iepriekšējās, ir viens no zemākajiem rādītājiem šajā gadsimtā. Tāds pat vērtējums bijis 2016. un 2017.gadā, bet 2008., 2009. un 2023.gadā tas bijis tikai nedaudz augstāks - 14%.
Salīdzinoši visaugstākais parlamenta darba vērtējums aptaujā fiksēts 2003.gadā, kad 35% aptaujāto sprieda, ka tā sasaukuma Saeima strādājusi labāk nekā iepriekšējā, bet 37% bija pretējās domās.
"Aina bēdīga. Ja pēc kārtējām vēlēšanām 2003. un 2012.gada aptaujās bija vērojams neliels entuziasma uzplaiksnījums, tad pēdējās trīs vēlēšanu sezonas nekādas cerības vairs nav nesušas," situāciju novērtējis SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.