Pēcpusdienā valsts rietumu daļā gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Ceturtdien Latvijā gaidāmi siltākie laikapstākļi šonedēļ - līdz +27 grādiem
Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs +22..+27 grādus, siltākā pēcpusdiena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, prognozē sinoptiķi.
Laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena, ar lēnu vēju. Gaiss sasils līdz +25 grādiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1024-1026 hektopaskāli jūras līmenī.