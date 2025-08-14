Ceturtdien Latvijā gaidāmi siltākie laikapstākļi šonedēļ – līdz +27 grādiem
Pēcpusdienā valsts rietumu daļā gaiss sakarsīs līdz +27 grādiem.
Ceturtdien Latvijā gaidāmi siltākie laikapstākļi šonedēļ - līdz +27 grādiem

Ceturtdien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs +22..+27 grādus, siltākā pēcpusdiena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, prognozē sinoptiķi.

Laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Arī galvaspilsētā gaidāma sausa un saulaina diena, ar lēnu vēju. Gaiss sasils līdz +25 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1024-1026 hektopaskāli jūras līmenī.

