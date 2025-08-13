Dienvidkurzemē ceļu satiksmes negadījumā iekļūst NMPD auto, cietuši divi cilvēki
Sakas pagastā ceļu satiksmes negadījumā iekļuvis NMPD auto.
Dienvidkurzemē ceļu satiksmes negadījumā iekļūst NMPD auto, cietuši divi cilvēki

Jauns.lv/LETA

Šodien Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā ceļu satiksmes negadījumā iekļuvis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) auto un cietuši divi cilvēki, informēja dienestā.

Negadījumā cietuši divi cilvēki, no kuriem viens bija NMPD darbinieks.

Abi cietušie ar vieglām traumām un bez būtiskiem sarežģījumiem nogādāti ārstniecības iestādē.

Kā informē dienestā, negadījumā iekļuvušajā NMPD auto atradies arī pacients, kurš nav guvis nekādas traumas.

Pacients notikuma vietā nodots citai dienesta mediķu brigādei, kas turpinājusi pacientu nogādāt ārstniecības iestādē.

