Noskaidrota bīstamā viela, ar ko saskārušies vairāki salaspilieši
Bīstamā viela ar ko otrdien saskārušies salaspilieši esot kadmijs, informē pašvaldība.
Jau ziņots, ka Salaspilī otrdien mediķiem nodoti četri cilvēki, kuri bija nonākuši saskarē ar bīstamu vielu iepakojumiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pašvaldība esot informēta par to, ka bīstamā viela ir kadmijs.
Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju iedzīvotājiem nekas nedraudot, arī pieminētajiem četriem, kuri nonāca ar to saskarē.
Bīstamā viela publiski neesot bijusi pieejama un pašlaik tiek organizēts vielas utilizācijas process.
Kā liecina publikācija oficiālajā vietnē, kadmijs ir ķīmiska viela, ko izmanto kā stabilizatoru polivinilhlorīda jeb plastmasas materiālu ražošanā, kā pigmentu spilgtu krāsu radīšanai, kā arī rotaļlietu metāla detaļās.
Kadmijs ir smagais metāls, kas var kaitēt veselībai pat zemās devās. Cilvēki uzņem kadmiju no dažādiem avotiem, piemēram, pārtikas un dzeramā ūdens, kā arī saskaroties ar patēriņa precēm. Bērniem īpašs kadmija uzņemšanas avots ir rotaļlietas, kurās var būt izmantotas smagos metālus saturošas krāsas vai lakas.
Kadmijs bojā nieres un uzkrājas organismā, tas arī rada bojājumus kauliem un ietekmē endokrīno sistēmu.
Latvija pirms 12 gadiem ieviesa stingrākas prasības rotaļlietu drošībai, jo tika konstatēts, ka pēc svina lietošanas aizliegšanas rotaļlietās, rotaļlietu ražotāji nereti svinu aizstāja ar kadmiju, kas ir tikpat lēta, bet vienlaikus tikpat toksiska un kancerogēna izejviela.
Otrdien ap plkst.19.19 VUGD saņēma informāciju par nezināmas izcelsmes vielu Miera ielā.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka atklātā teritorijā atrodas bīstamu vielu iepakojumi. Incidents noticis blakus bijušajai Neorganiskās ķīmijas institūta ēkai.
Četri cilvēki bija nonākuši saskarē ar diviem neatvērtiem iepakojumiem, tāpēc viņi tika atsārņoti un nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Teritorija tika norobežota, un informācija nodota Salaspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai.
Kā informēja NMPD, mediķi pārbaudījuši veselības stāvokli četriem cilvēkiem, kuri pēc apskates esot atstāti notikuma vietā. Nopietns, smags veselības apdraudējums neesot konstatēts.
Uz vietas darbu turpināja Valsts policija.