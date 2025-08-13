Rīgas domnieki turpina labot kļūdas bērnu pabalstu saņemšanas kārtībā
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti šodien turpināja labot kļūdas saistošajos noteikumos "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem", kas nosaka bērnu pabalstu apmēru un saņemšanas kārtību.
Komitejas deputāti iepriekš atbalstīja grozījumus noteikumos, paredzot atcelt iepriekš noteikto normu ka tos var saņemt tikai tās ģimenes, kurās kāds no vecākiem 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijis deklarēts Rīgā.
Šodien komitejas sēdē pēc opozīcijas iniciatīvas tika labots 15. punkts, kas pēc pieņemšanas paredzēs, ka pabalsta apmērs par katru jaundzimušo bērnu no nākamā gada 1. janvāra būs 450 eiro.
Iepriekšējā redakcija pieļāva iespēju, ka, piemēram, par dvīņiem pabalsta apmērs 450 eiro ir nevis par katru bērnu, bet par abiem jaundzimušajiem.
Šodien komitejas deputāti atkal noraidīja Jūlijas Stepaņenko (SV/AJ) ierosinājumu atcelt 12 mēnešu deklarēšanās nosacījumu arī dvīņiem.
Stepaņenko teica, ka iesniegs šo priekšlikumu arī domes sēdē, bet ja dome to noraidīs, vērsīsies pie Tiesībsarga un, iespējams, arī citās institūcijās.
Viņasprāt, šāds ierobežojums attiecībā uz dvīņiem nav godīgs. Ja par viena bērna piedzimšanu, vai vairāk nekā divu bērnu iedzimšanu pabalstu varēs saņemt jebkura Rīgā deklarēta ģimene, tad lai saņemtu paaugstināto pabalstu par dvīņiem, jaunajām ģimenēm būs jābūt deklarētām galvaspilsētā vismaz gadu.
Grozījumi saistošajos noteikumos "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem" tika veikti pirms pašvaldību vēlēšanām. Pabalsti tika palielināti, bet tika ieviests nosacījums, ka tos var saņemt tikai tās ģimenes, kurās kāds no vecākiem 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijis deklarēts Rīgā.
Jaunie grozījumi daļēji atcels normu par gadu ilgu deklarēšanos Rīgā, lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu. Norma par deklarēšanos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas paliks spēkā vecākiem, kuri gaida dvīņus un kuriem tiks maksāts paaugstināts pabalsts.
Gadījumā, ja vecāki nebūs deklarējušies galvaspilsētā gadu, tad par dvīņu piedzimšanu tiks samaksāts pabalsts 150 eiro par katru bērnu un no jaunā gada 450 eiro par katru bērnu.
Pabalstu par dvīņiem, kas palielināts līdz 4500 eiro, arī turpmāk varēs saņemt tās ģimenes, kurās kāds no vecākiem galvaspilsētā deklarēts vismaz gadu.
Gala lēmums par grozījumiem noteikumos jāpieņem Rīgas domes sēdē.