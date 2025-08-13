No ugunsgrēka Daugavpilī izglābj divus cilvēkus, bet divi papagaiļi iet bojā
Otrdienas vakarā Daugavpilī no ugunsgrēka izglābti divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar ap plkst.20.30 glābēji saņēma informāciju, ka Raipoles ielā deviņstāvu dzīvojamās mājas devītā stāva logā redzamas liesmas un dūmi.
Iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg virtuve četru kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji dzīvoklī atrada divus cietušus cilvēkus, kurus izglāba, bet vēl 34 cilvēki tika evakuēti no pārējiem dzīvokļiem.
No degošā dzīvokļa izglābta mājas žurka, bet bojā gāja divi papagaiļi.
Sākotnējā informācija liecina, ka notikusi neuzmanīga rīcība ar uguni, informē policija. Valsts policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.
Otrdienas rītā VUGD saņēma izsaukumu uz Šķembu ielu Rīgā, kur dega vienstāva dārza māja 20 kvadrātmetru platībā. No blakus esošās dārza mājas tika evakuēts viens cilvēks.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus: deviņus - uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 - uz glābšanas darbiem, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.