Grīziņkalnā pieminēs Juri Kulakovu ar koncertu un filmu “Mākslas darbi rodas mokās”
Š.g. 14. augustā no plkst. 20.00 Rīgas vasaras pasākumu programmas ietvaros Grīziņkalna parkā norisināsies koncertcikla “Tik dvēsele nedus kā zāle zem ledus” pirmatskaņojums un dokumentālās filmas “Mākslas darbi rodas mokās” bezmaksas seanss.
Neilgi pirms došanās mūžībā Juris Kulakovs uzsāka darbu pie jaunas koncertprogrammas, kurā vēlējās apvienot dziesmas ar latviešu dzejas klasiķu Eduarda Veidenbauma un Jāņa Ziemeļnieka vārdiem no cikliem “Septiņarpus dziesmas ar Eduarda Veidenbauma vārdiem” (1987) un “Ētera odējs” (2008). Abi Jura Kulakova meistarīgās spalvas radītie dziesmu cikli, kas jau kļuvuši par latviešu mūzikas kanonu, iegūs jaunu skanējumu Ievas Akurateres, Melisas Deboras Kaškuras un Justīnes Kulakovas-Sipņevskas izpildījumā.
Pēc koncerta sekos režisores Elizabetes Gricmanes saruna ar mūziķēm, atminoties skaistus brīžus ar komponistu Juri Kulakovu.
Turpinot vakaru norisināsies VFS films producētās dokumentālās filmas “Mākslas darbi rodas mokās” brīvdabas seanss. Filma ir “Jura Kulakova dzīve ar pavadījumu” – septiņās dienās strukturēts “rokenrols ar inscenējumiem”, pieaugšanas stāsts par 62 gadus vecu komponistu, kurš ļāvis bohēmai un neatkarīgā mākslinieka garam novest sevi līdz iespējai nomirt, bet tagad nolēmis atvadīties no bērnišķīgi protestējošā ekscentriķa tēla un radīt sevi no jauna. Sekojot laikam Jura ekscentriskajā midzenī, kas atspoguļo vētraino mūžu un aizraujošo mūziku, skatītājs brīžiem tiek ierauts atpakaļ padomju absurdo aizliegumu realitātē un brīvības atgūšanas spožumā, kas, par spīti visam, mēdz izklausīties kā muļķības slavinājums. Atklātās sarunās ar Juri un viņa tuvākajiem cilvēkiem filma skatītājam paver skatu uz maskām, mākslām un kaislībām. “Mans gars ir vājš, bet griba – stipra,” leģendārais Juris Kulakovs atzina filmas “Mākslas darbi rodas mokās” debitantei pilnemtrāžas dokumentālajā kino, režisorei Elizabetei Gricmanei. Vairāku gadu darbs pie filmas, Jura un viņa līdzcilvēku iepazīšana, izveidojusi spēcīgu un patiesu saikni starp filmas veidotājiem un Kulakova dzīves gaitu, kuru ir vēlme turpināt uzturēt un ar to dalīties pasākumā “Vasaras nakts ar Kulakovu”. Radītā programma apvieno nekad nepiedzīvoto un aizmirsto.
Vakara programma:
20.00–21.20 Koncertcikla “Tik dvēsele nedus kā zāle zem ledus” pirmatskaņojums.
21.30–21.50 Filmas “Mākslas darbi rodas mokās” režisores Elizabetes Gricmanes saruna ar Ievu Akurateri, Justīni Kulakovu-Sipņevsku un Melisu Deboru Kaškuru, atklājot 10 nezināmus faktus par Juri Kulakovu. Režisores ievadvārdi filmas seansam.
21.50 Dokumentālās filmas “Mākslas darbi rodas mokās” brīvdabas seanss (80min, latviešu valodā ar LV subtitriem)
Rīgas vasaras pasākumu programmu šogad vieno devīze “RakstuRīga”, kas vienlaikus aicina apzināt un novērtēt Rīgas bagāto kultūras mantojumu un meklēt raksturīgas iezīmes mūsdienu pilsētas kultūras dzīvē – gan apkaimēs, gan centrālajos Rīgas dzimšanas dienas pasākumos. Koncepts sevī ietver septiņas galvenās pasākumu tēmas, kas pēta daudzos veidus, kā rīdzinieki dzīvo, strādā, svin, sporto, bauda mūziku un lasa, parādot pilsētas unikālo enerģiju un daudzveidību, kas vienlaikus kalpo kā kartes, lai orientētos pasākumu programmā.
Ierašanās pasākumā no plkst. 19.00, sākums plkst. 20.00. Ieeja bez maksas. Pasākuma laikā būs iespējams iegādāties uzkodas un dzērienus no “Garcia”, “NATA Cafe” un “NURME”.
Sēdvietas netiek nodrošinātas, aicinām apmeklētājus ņemt līdzi piknika pledus un dārza sēdekļus.