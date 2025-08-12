Latvija ar vismaz 2 miljoniem eiro atbalstīs NATO mehānismu ieroču iegādei Ukrainai
Latvija ar vismaz diviem miljoniem eiro atbalstīs mehānismu NATO ieroču iegādei Ukrainai, otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja premjerministre Evika Siliņa (JV).
Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā izskatīts jautājums par iemaksu NATO iniciatīvai kritiski nepieciešamā militārā atbalsta Ukrainai nodrošināšanai.
Siliņa klāstīja, ka Latvija pievienoties ASV prezidenta Donalda Trampa aicinājumam caur NATO atbalstīt Ukrainu, iegādājoties gan pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan citus nepieciešamos līdzekļus, lai Ukraina spētu sevi aizsargāt.
"Finansiālais apjoms, ko Latvija šai iniciatīvai atvēlēs, vēl tiks precizēts, taču tas nebūs mazāks par diviem miljoniem eiro," sacīja premjere.
Pagājušajā nedēļā Dānija, Norvēģija un Zviedrija apstiprināja, ka tās finansēs 500 miljonu ASV dolāru vērtu Ukrainai paredzētu aprīkojuma un munīcijas paketi, kas tiks iegādāta no ASV saskaņā ar jauno NATO prioritāro Ukrainas prasību saraksta ("PURL") iniciatīvu.
LETA jau rakstīja, ka ASV Aizsardzības ministrija un NATO izstrādājušas jaunu mehānismu, lai Eiropas valstis varētu iepirkt ieročus Ukrainai. Izstrādātā mehānisma ietvaros būtībā tiks izveidots NATO bankas konts, uz kuru sabiedrotie varēs pārskaitīt naudu, lai iegādātos ieročus no ASV.
Ukraina nosūtītu nepieciešamo ieroču sarakstu tieši NATO, un tad ģenerālis Aleksuss Grinkevičs, pašreizējais ASV Eiropas pavēlniecības vadītājs un NATO apvienoto spēku virspavēlnieks Eiropā, izvērtētu, vai ASV ir pietiekami daudz ieroču krājumu, lai tos pārdotu.