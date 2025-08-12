Bijusī latviešu televīzijas personība Samija Šerifa kļuvusi par Latvijas vēstnieci Austrālijā
foto: Ieva Leiniša/LETA
Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa akreditācijas vizītes laikā pie Valsts prezidenta Rīgas pilī.
Sabiedrība

Bijusī latviešu televīzijas personība Samija Šerifa kļuvusi par Latvijas vēstnieci Austrālijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Savulaik Latvijas televīzijā populārā raidījumu vadītāja Samija Šerifa kļuvusi par nākamo Latvijas vēstnieci Austrālijā.

Bijusī latviešu televīzijas personība Samija Šerif...

foto: Ieva Leiniša/LETA
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa akreditācijas vizītes laikā Rīgas pilī.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa akreditācijas vizītes laikā Rīgas pilī.

Samijai bija vien 17 gadu, kad viņa debitēja Latvijas TV jauniešu raidījumā "Troksnis", ko vadīja kopā ar dziedātāju Lauri Reiniku, bet pēc pāris gadiem šis raidījums kļuva pazīstams ar nosaukumu "SeMS". 

Viņa 2003. gadā bija arī viena no Eirovīzijas nacionālās atlases vadītājām, TV skatītājus iepazīstinot ar notiekošo aizskatuvē. Samiju, kura izcēlās ar tumsnējo ādas krāsu, TV skatītāji ātri vien iemīļoja, taču viņas televīzijas zvaigznes karjera ilga tikai dažus gadus, jo atšķirībā no citiem "SeMS" vadītājiem (Ketija Dombrovska, Armands Tripāns, Uģis Joksts, Valters Frīdenbergs, Ralfs Eilands, Estere Šēnberga, Kaspars Mauriņš, Elīna Doļģe) eksotiskā izskata meitene izvēlējās citus profesionālos izaicinājumus.

foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva
Samija 2003. gadā.
Samija 2003. gadā.

Tēmas

AustrālijaRalfs EilandsValters FrīdenbergsUģis JokstsSamija ŠerifaArmands TripānsKaspars Mauriņš

Citi šobrīd lasa