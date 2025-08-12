Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa akreditācijas vizītes laikā pie Valsts prezidenta Rīgas pilī.
Bijusī latviešu televīzijas personība Samija Šerifa kļuvusi par Latvijas vēstnieci Austrālijā
Savulaik Latvijas televīzijā populārā raidījumu vadītāja Samija Šerifa kļuvusi par nākamo Latvijas vēstnieci Austrālijā.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas vēstniece Austrālijā Samija Šerifa akreditācijas vizītes laikā Rīgas pilī.
Samijai bija vien 17 gadu, kad viņa debitēja Latvijas TV jauniešu raidījumā "Troksnis", ko vadīja kopā ar dziedātāju Lauri Reiniku, bet pēc pāris gadiem šis raidījums kļuva pazīstams ar nosaukumu "SeMS".
Viņa 2003. gadā bija arī viena no Eirovīzijas nacionālās atlases vadītājām, TV skatītājus iepazīstinot ar notiekošo aizskatuvē. Samiju, kura izcēlās ar tumsnējo ādas krāsu, TV skatītāji ātri vien iemīļoja, taču viņas televīzijas zvaigznes karjera ilga tikai dažus gadus, jo atšķirībā no citiem "SeMS" vadītājiem (Ketija Dombrovska, Armands Tripāns, Uģis Joksts, Valters Frīdenbergs, Ralfs Eilands, Estere Šēnberga, Kaspars Mauriņš, Elīna Doļģe) eksotiskā izskata meitene izvēlējās citus profesionālos izaicinājumus.
Samija 2003. gadā.