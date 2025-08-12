Nepilnu hektāru zemes Smārdē, pievienos Ķemeru nacionālajam parkam.
Ķemeru nacionālais parks kļūs lielāks
Nepilns hektāru zemes Smārdē tiks pārņemts valsts īpašumā un pievienots Ķemeru nacionālajam parkam, otrdien nolēma valdība.
Neapbūvētais 0,9 hektārus lielais zemes gabals, uz kura aug mežs, pāries valsts īpašumā, jo bijušajam zemes īpašniekam zemes reformas laikā attiecīgā platība tika kompensēta ar līdzvērtīgu zemi citur.
Zemes gabala universālā kadastrālā vērtība šī gada 1. februārī bija 274 eiro.
Zemes gabals robežojas ar Ķemeru nacionālo parku un atrodas nacionālā parka dabas lieguma zonā.
Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" datiem zemesgabalā visā platībā reģistrēti Eiropas Savienības nozīmes biotops purvaini meži.