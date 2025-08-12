Policijai piešķirs līdz 5,3 miljoniem eiro izdevumiem par arestētās mantas glabāšanu
Valsts policijai no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirts finansējums, kas nepārsniedz 5 316 456 eiro, lai šogad atlīdzinātu procesuālos izdevumus, kas radušies kriminālprocesos par arestētās mantas glabāšanu, otrdien nolēma valdība.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā norādīja, ka konkrētais gadījums ir nestandarta situācija. Ņemot vērā, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija, policija plašāku informāciju nesniedza.
Vienlaikus policijā apliecināja, ka konkrētajā gadījumā arestētās mantas glabāšana neattiecas uz Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA) kompetenci.
Policijai ikdienā nav paredzēti atsevišķi izdevumi arestētās mantas glabāšanai.
Savukārt viena no NVA funkcijām ir nodrošināt lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, kā arī lietisko pierādījumu un arestētās mantas atdošanu vai realizēto vai iznīcināto lietisko pierādījumu un arestētās mantas vērtības atlīdzināšanu.
Valdības rīkojums paredz, ka Iekšlietu ministrija sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu policijai minētajam mērķim atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.