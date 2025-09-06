Dziedātāja Liene Šomase satuvinājusies ar pavāru no Burtniekiem
Dziedātājas Lienes Šomases dzimtajā Strenču pusē ļaudis apspriež novadnieces attiecības ar pavāru un trompetistu Tomu Brenčevu, kas pirms kāda laika šķīries no sievas un pie kura uz Burtniekiem šovasar ik brīvu brīdi braukā Liene.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", abu liktenīgā sastapšanās norisinājusies šā gada aprīlī Strenču Gaujmalā, kur paša labiekārtotajā atpūtas vietā Vimbu svētkus organizēja vietējais aktīvists Andris Kalniņš. Liene bija viņa viesu pulkā, savukārt Toms ticis aicināts ne tikai kā ciemiņš, bet arī lai uz ugunskura pagatavotu gardu zupu svinētāju kopgaldam.
Videorullīšos no pasākuma Liene soctīklos demonstrēja pasākuma atspoguļojumu, un tajā bija uzskatāmi redzams, kā drīz pēc apsveicināšanās ar organizatoru un pārējiem ciemiņiem, kuru vidū bija arī TV slavenība Magone Liedeskalna, viņa devās talkā Tomam, lai kopā mizotu un grieztu produktus topošajai zupai. Darbojoties pie galda, abi draudzīgi čivināja, un to, ka zupas vārītājs piesaistījis Lienes uzmanību, apkārtesošie sapratuši, kad viņa pēcāk, aptaujājot citus, interesējusies par to, kāds Toms ir kā cilvēks – vai ir normāls, sakarīgs un tamlīdzīgi.
Pēc Lienes aktivitātēm sociālajos tīklos redzams, ka nu jau četrus mēnešus viņi ir teju nešķirami – te kopā dodas makšķerēt, te svin Jāņus, te gatavo ēdienu, te rāda, cik jauki kopā atpūšas gan Rīgā, kur dzīvo Liene, gan pie Burtnieka, kur ir Toma dzīvesvieta. Arī tuvākajiem cilvēkiem Šomase neslēpjot prieku par Brenčeva ienākšanu viņas dzīvē un to, cik brīnišķīgi jūtas viņa kompānijā. Savu draudzību un abpusējo pieķeršanos abi demonstrē publiski, radot iespaidu, ka kļuvuši par pāri.
Vaicāta komentēt sabiedrībā uzvirmojušās runas par jaunajām attiecībām, Liene strikti nosaka – runājot par draudzību ar Tomu, nevar minēt vārdu “attiecības”. “Tad jau par jebkuru vīrieti, kas ar mani redzams sociālajos tīklos vai kādā publiskā pasākumā, var padomāt, ka mums ir attiecības. Tā nebūt nav. Es vienmēr esmu atbalstījusi talantīgus un darbīgus cilvēkus savos sociālajos tīklos. Cik es varu ar mīlestības frekvenci iedrošināt citus cilvēkus, tik cenšos. Tāpat arī ir šajā reizē – es piepalīdzu Tomam viņa TikTok profilam ieiet algoritmā, lai cilvēki redz, cik viņš forši gatavo ēdienu un tādējādi ar savām receptēm un darbu iedvesmo citus gatavot. Manuprāt, ikvienam vīrietim ir svarīgi, ka viņu iedrošina. Un Toms ir arī talantīgs trompetists, ko aizvadītajās brīvdienās nodemonstrēja manas studijas koncertā. Mani ar Tomu saista draudzība, sadarbība, atbalsts un makšķerēšanas kaislība,” sarunā ar Kas Jauns skaidro dziedātāja un piebilst, ka nekad publiskajā telpā nerādītu savu otru pusīti, jo sargājot savu privāto dzīvi.
Dziedātāja brīvajā laikā ar Tomu bieži vien dodas kopā makšķerēt, bet viņi to darot lielākā draugu kompānijā. “Mēs viens otru iedvesmojam ar labiem vārdiem un atbalstu. Es ieteiktu arī citiem cilvēkiem piekopt manu dzīves filozofiju,” piebilst Liene Šomase.