“Splendid Palace” jaunā rudens sezona tiks atklāta burvju mākslas noskaņās
Šī gada 23. augustā tiks atklāta kinoteātra “Splendid Palace” jaunā rudens sezona. Sadarbībā ar Rīgā notiekošā prestižā Eiropas Iluzionisma vēstures kongresa rīkotājiem iluzionisma teātri “Mystero”, “Splendid Palace” sezonas atklāšana noritēs burvju mākslas noskaņās.
Sezonas atklāšanas vakarā “Splendid Palace” būs skatāma vēsturiskā, 1920. gada Amerikāņu mēmā piedzīvojumu filma "Baisā sala" (“Terror Island”). Tās režisors ir Džeimss Krūzs (James Cruze) un filmas varoni atveido slavenais burvju mākslinieks, aktieris un kaskadieris Harijs Hudīni (Harry Houdini). Filma tiks demonstrēta dzīvās klavierspēles pavadījumā, ko izpildīs pianists Rihards Plešanovs.
"Esmu patiesi saviļņots no diviem aspektiem, ko šī pieredze saspēlē ar mēmo kino man dos. Pirmkārt, tā ir iespēja teleportēties simts gadu atpakaļ un izbaudīt, kam ir gājuši cauri daudzi 20. gs ievērojami pianisti un komponisti, tapierējot uz attiecīgās filmas. Mūsdienās mēs dzirdam, ka simfoniskais orķestris to vēl dara, bet solo klavieres ir lielāks retums filmas pavadījumam, kas paver vairāk improvizācijas un brīvības muzikālā ziņā. Otrkārt, izaicinoši būs tikt līdzi iluzionista Hudīni izveicīgajiem trikiem, bet tas nebūs neiespējami, jo mēs pianisti ar trikiem arī neesam sveši," uzsver Rihards Plešanovs.
Par godu kino sezonas atklāšanai, “Splendid Palace” šajā dienā būs sagatavojis apmeklētājiem arī citus maģiskus pārsteigumus.
Vienlaikus kinoteātra “Splendid Palace” krāšņajā vestibilā tiks atklāta komiksa “Martin Mistere” ilustrāciju izstāde par iluzionistu Hariju Hudīni, ko veidojusi Itālijas izdevniecība Sergio Bonelli Editore. Izstāde būs atvērta 10 dienas – no 19. augusta līdz 29. augustam un pieejama ikvienam interesentam bez maksas kinoteātra darba laikā.
“Kino un burvju mākslu vieno kopīga iezīme – spēks radīt ilūziju. Jau pašos kino pirmsākumos režisori izmantoja montāžas un kameras trikus, lai radītu neiespējamo, un daudzi no viņiem paši bija iluzionisti. Arī mūsdienās šī saikne saglabājusies – tehnoloģijas un klasiskās ilūzijas metodes papildina cita citu, radot kino pieredzi, kas vienlaikus ir izklaidējoša un pārsteidzoša,” saka kinoteātra “Splendid Palace” vadītāja Ildze Egliņa.
No 21. līdz 24. augustam Rīgā - pirmo reizi Baltijas valstīs - notiks Eiropas Iluzionisma vēstures kongress (European Magic History Conference), kas pulcēs vairāk nekā 120 profesionāļu no Eiropas, ASV un citām valstīm, lai dalītos pētījumos, atklātos stāstos un unikālos burvju mākslas noslēpumos.
Kā ziņots, tad filma “Baisā sala” ir pirmā filma no kinoteātra "Splendid Palace" jaunās kino sezonas klasikas izlases "Gadsimta liecinieki". Izlase veidota pa desmitgadēm, kas ļauj izsekot gan kino personībām, gan autorkino attīstības spilgtākajiem notikumiem noteiktos laika nogriežņos. Izlasē iekļautas tādas filmas kā “Cilindrs” (“Top Hat”, režisors Marks Sandričs), “Gilda” (“Gilda”, režisors Čārlzs Vidors), “Džentelmeņi izvēlas blondīnes” (“Gentlemen Prefer Blondes”, režisors Hovards Houkss), “Dzīvoklis” (“The Apartment”, režisors Billijs Vailders), “Kabarē” (“Cabaret”, režisors Bobs Fose), kā arī “Pavārs, zaglis, viņa sieva un viņas mīļākais” (“The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover”, režisors Pīters Grīnevejs).