Uz Bauskas šosejas notikusi divu autobusu sadursme bez cietušajiem.
112
Šodien 19:14
Uz Bauskas šosejas notikusi divu autobusu sadursme
Pirmdien uz Bauskas šosejas notikusi divu autobusu sadursme bez cietušajiem, apstiprināja Valsts policija.
Negadījums notika Krustkalnos, ceļa remontdarbu vietā. Autobusu "MAN" un "Iveco" sadursmē neviens necieta. Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.
Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija informatīvā kampaņā reģionālajos autobusos aicinās pasažierus lietot drošības jostas.
Direkcijā, balstoties uz pētījumu aģentūras "Norstat" veikto aptauju, norāda, ka 22% pasažieru drošības jostas reģionālajos autobusos neizmanto vispār, bet 21% tās izmanto dažreiz.