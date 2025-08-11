Rīgas dzimšanas dienas pasākumu laikā būtiski ierobežos satiksmi Vecrīgā; trešdien satiksmei slēgs 11. novembra krastmalu
Šajā nedēļas nogalē, 16. un 17. augustā, Vecrīgā un tās apkārtnē plaši atzīmēs Rīgas 824. dzimšanas dienu. Satiksmes ierobežojumi, kuri saistīti ar svētku norisi, spēkā stāsies jau no trešdienas, 13. augusta vakara, satiksmei slēdzot 11. novembra krastmalu. Savukārt nedēļas nogalē visa veida satiksmi slēgs Vecrīgas teritorijā. Gan sestdien, gan svētdien pilsētas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.
Pilsētas sabiedriskais transports un mikromobilitātes rīku ierobežojumi
Rīgas svētku laikā - gan sestdien, 16. augustā, gan svētdien, 17. augustā - pilsētas iedzīvotāji un viesi pilsētas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.
Savukārt 11. novembra krastmalā, Vecrīgas teritorijā, Brīvības laukumā un citās pasākuma norises vietās minētajā laika periodā aizliegs elektro skrejriteņu, velosipēdu, velorikšu un elektromobiļu satiksmi. Šajās teritorijās skrejriteņus un velosipēdus varēs pārvietot, tikai stumjot pie rokas.
Tāpat no sestdienas plkst. 10.00 līdz svētdienas plkst. 2.00 11. novembra krastmalā un Vecrīgas teritorijā slēgs mikromobilitātes rīku novietošanas zonas. Iedzīvotāji aicināti šos transportlīdzekļus novietot ārpus Vecrīgas atļautajās vietās.
No trešdienas, 13. augusta, plkst. 22.00 līdz svētdienas, 17. augusta, plkst. 24.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.
No piektdienas, 15. augusta, plkst. 17.00 līdz svētdienas, 17. augusta, plkst. 6.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
No sestdienas, 16. augusta, plkst. 12.00 līdz svētdienas, 17. augusta, plkst. 2.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Vecrīgas teritorijā.
Tāpat no piektdienas, 15. augusta, plkst. 10.00 līdz svētdienas, 17. augusta, plkst. 20.00 ierobežos peldlīdzekļu kustību, izņemot peldlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm, Pilsētas kanāla posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas tilta līdz Timma tiltam. Savukārt laika periodā no plkst. 20.00 līdz plkst. 1.00 peldlīdzekļu kustību minētajā Pilsētas kanāla posmā slēgs.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi
Rīgas svētku laikā - gan sestdien, 16. augustā, gan svētdien, 17. augustā - pilsētas iedzīvotāji un viesi Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietās varēs izmantot bez maksas, tomēr pašvaldība aicina rūpīgi iepazīties ar vietām, kurās transportlīdzekļus nevarēs novietot.
No trešdienas, 13. augusta, plkst. 20.00 līdz svētdienas, 17. augusta, plkst. 24.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.
No piektdienas, 15. augusta, plkst. 17.00 līdz svētdienas plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam. Savukārt līdz svētdienas plkst. 1.00 - Hermaņa ielā, Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, un Ojāra Vācieša ielas labajā pusē, posmā no Uzvara bulvāra līdz Hermaņa ielai.
Tāpat augusta trešdienās, 13., 20. un 27 augustā, laika periodā no plkst. 17.00 līdz plkst. 22.00 transportlīdzekļu novietošanu liegs Dzegužu ielas abās pusēs, posmā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai.