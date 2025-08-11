Madonas pusē applūdusi kokaudzētava "Podiņi"
Pastāvīgās lietavas pamatīgi appludinājušas AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavu “Podiņi”, kas atrodas Madonas pusē. Pirmās prognozes liecina, ka applūdušo ...
FOTO: lietavas applūdinājušas tūkstošiem stādu Madonas pusē
Pastāvīgās lietavas pamatīgi appludinājušas AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavu “Podiņi”, kas atrodas Madonas pusē. Pirmās prognozes liecina, ka applūdušo platību dēļ vairs nebūs izmantojami aptuveni 80 tūkstoši jauno meža stādu.
Ilgstoši atrodoties stāvošā ūdenī, jaunie meža stādi zaudē savu vitalitāti, ir pakļauti dažādām slimībām, jo nav iespējams veikt ne stādu ravēšu un citus kopšanas darbus, ne stādu aizsardzības pasākumus.
Ap kokaudzētavu ir atsevišķas zonas, kur vērojams stāvošs ūdens. Viena no lielākajām šādām platībām sasniedz pat 18 hektārus. Uz lauka augošie egļu, melnalkšņu un bērzu meža stādi ir applūduši, būtiski ietekmējot to kvalitāti un samazinot iespējas tos izmantot mežu atjaunošanai. Pirmās prognozes liecina, ka applūdušo platību dēļ apmēram 80 tūkstoši jauno meža stādu neatbildīs kvalitātes kritērijiem.
"Jau tagad redzam, ka augustā būs ļoti mazs vai pat minimāls stādu pieaugums. Arī stādu novākšana no lauka daudzviet nebūs iespējama un jaunie kociņi vairs neatbildīs kvalitātei. Diemžēl lielu daļu ūdenī esošo stādu nāksies likvidēt. Atsevišķās vietās uz lauka vērojami stipri izskalojumi smilšainajā augsnē – viss vērtīgais tiek aizskalots," norāda "Podiņu" kokaudzētavas vadītājs Artūrs Plešs.
Par lielo nokrišņu apjomu liecina arī šogad neizmantotās kokaudzētavā uzstādītas laistīšanas iekārtas. Pērn līdz augustam šim nolūkam tika izmantoti jau 13,7 tūkstoši kubikmetru ūdens, kamēr šogad iekārtas vēl nav ne reizi iedarbinātas.
Kokaudzētavas vadītājs atzīst, ka kritiska nokrišņu situācija kļuvusi aktuāla tikai jūnija izskaņā, jo līdz tam mēreni siltais laiks un nokrišņi bijuši ļoti vēlami jauno koku attīstībai.
LVM kokaudzētava “Podiņi” atrodas Madonas novadā, netālu no Aiviekstes. Šīs vasaras spēcīgo un biežo lietavu dēļ ievērojami cēlies ūdens līmenis upē, arī tuvumā esošās meteo stacijas ievāktie dati liecina, ka kopš maija šajā apkārtnē ir nolijis ievērojami lielāks nokrišņu daudzums, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn.