Ko runā tīmeklī: vai bērniem jāatļauj “Snapchat”?
Māra sociālajā platformā “Threads” uzdevusi daudziem vecākiem aktuālu jautājumu: “Vai esmu slikta mamma, jo savai deviņgadniecei neļauju “Snapchat” un “TikTok”? Viņa dusmojas, jo “visiem bērniem ir”, bet viņai nav, un man žēl, ka par to jābēdājas.
Māra neliedz apgūt mūsdienu tehnoloģijas – meita lieto datoru, mācās meklēt informāciju, spēlē spēles, pat taisa nelielus video. Taču māte uzskata, ka minētās platformas nav piemērotas deviņus gadus vecam bērnam – tur ir pieaugušo saturs, svešinieki ar apšaubāmiem nodomiem, spiediens būt “kā visi” un algoritmi, kuriem nerūp bērna emocionālo veselība. “Es gribu, lai mana meita aug, zinot, kā lietot tehnoloģijas, nevis, lai tehnoloģijas lieto viņu,” teic Māra.
Diāna: “9 gadu vecumā šādām aplikācijām nav jābūt. Pilns internets ar pedofiliem, kas bērnus meklē tieši šādās aplikācijās. Par to nav jājūtas slikti. Ir jājūtas labi, ka savu bērnu pasargājat. Ieteiktu vēlreiz, drošībai pārrunāt ar bērnu, kas slēpjas internetā, par neadekvātiem pieaugušajiem, u.c.”
Anna: “Es arī savai 12gadniecei šīs aplikācijas neļauju. Un pretī dzirdu to pašu – visiem ir. Un ne pirmo gadu es šo klausos. Internetā daudz prātīgu vecāku. Kur viņi visi ir dzīvē?”
Rudīte: “Es ar par šo bieži domāju. Soctīklu burbulī liekas, ka vairumam piemīt veselais saprāts, bet dzīvē proporcija ir otrādāk. Tiesa ne vienmēr bērnu kaismīgais – visiem ir – tiešām atbilst patiesībai. Daudziem – jā, bet noteikti ne visiem (par šo pārliecinājos vecāku sapulcē). Vienmēr priecājos, kad ir iespēja bērniem pateikt – redzi, viņiem ir vēl stingrāki noteikumi.”
Andis: “Tiktoks ir briesmīgi kaitīgs pat pieaugušajiem. Algoritms ir vairāk atkarību izraisošs kā citi, un piedāvātais saturs nemaz nav veselīgs.”
Uldis: “Ko nozīmē visiem ir, šie abi bērniem nemaz nav atļauti. Man vienu laiku arī bija diskusijas, un arī bija jautājumi, kuri ir tie vecāki, kas bērniem šo atļauj. Droši vien tie paši deģenerāti, kas ļauj jau trīsgadniekam planšeti vai mobilo, lai “drusku nomierinātos”.”
Diāna: “Tu esi laba mamma! Pareizi visu dari! Nav viņai tajās aplikācijās, ko darīt!”
Līga: “Man meita izmanto, jo pārdod savu mākslu. Viņai tur tūkstošiem sekotāji. Bet tik mazai neatļautu. Izmanto no 12 gadiem (tagad 15), kad sapratu, ka tāpat visādi pedofili uzpeld, bet viņa tiek galā un labi atšķir, kas ir kas. Šobrīd viņa reāli sev pelna krāsām u.c. izdevumiem. Bet viņa sevi nekad nerāda pašu u.c. – patiesībā vairāk par drošību zina, kā es pati. 9 gados nav tas vecums, bet viņa tiks skatīties no draugu telefoniem u.c. Labāk sagatavot, lai pati filtrē info un sūdus neskatās.”
Laura: “Meitai 10, arī nav atļauts nekas no šī, kā arī FB, instagrams utt. Uzskatu, ka tik mazam bērnam nav vajadzības izmantot tādas aplikācijas.”
Diāna: “Jūs esat laba mamma, un tie vecāki kas 9 gados atļauj šādas platformas, ir ļoti vieglprātīgi. Ne pa velti šīm aplikācijām ir vecuma ierobežojumi. Šajās aplikācijās regulāri uzturas pedofili. Es pat teiktu ka atļautais 13 gadu vecums ir par ātru. Jā, ir bērni kas uzreiz pateiks vecākiem, ja viņam “snapchat”, piemēram, atsūtīt plika p bildi vai svešinieks aicinās uz satikšanos. Bet ir bērni, kuri klusēs un neko neteiks vecākiem. Šādām aplikācijām kā minimums vajadzētu būt no 16+ vai labākajā gadījumā 18.”
Ivo: “Šīs platformas vispār uzskatu par nelietderīgām. It īpaši TikTok, kur ikdienā liek tik idiotisku saturu, ka man rodas vēlme pārcelties uz citu planētu. Jaunieši skatās tās muļķības un tad to pašu atdarina, jo tā tagad ir modē.”
Dace: “Nē, Jūs noteikti neesat “slikta māte”, un es būtu ļoti vēlējusies, kaut es līdz kādiem 13 gadiem nebūtu pieskārusies ne datoram, ne telefonam! Nē, labi, patiesībā tas podziņtelefons bija attīstošs! Es savam (-iem) arī tā vēlos, kad (ja) būs. Šie “visiem bērniem ir” mani biedē, jo bērns, iespējams, nesaprot, ka viņam vēl labu! Tieši tā arī ir milzu problēma mūsdienās, ka “visiem ir” – tādā vecumiņā. Nevajadzētu, pēc savas un citu pieredzes.
Elīna: “Man arī meitai drīz 9 gadi. Ir “iphons”, ir “Whatsapp” un “Spotify” un kaut kāds “apps”, kur taisa video ik pa laikam. Ar to arī pietiek. Viņa ļoti labi zina, ka “TikToki” un pārējie mēsli ir “out of question”.”
Dagnija: “Aplikāciju noteikumi paredz, ka tikai no 13 gadu vecuma drīkst lietot ar vecāku atļauju.”
Astrīda: “Viss ir jauki. Vienīgi viņai tas saturs tāpat būs pieejams caur draudzenēm. Diemžēl zinu bērnus, kas stundām nīkst pie draugiem tikai tāpēc, lai uzspēlētu videospēles, ko vecāki mājās aizlieguši.”
Zane: “Mums ar meitu bija līdzīga saruna. Ilgi. Šogad palika 13 un beidzot izlūdzās “Snapchat”, tiesa, ar kontrolētu laika limitu. “Tiktok” gan teicu, ka dabūs, kad izvāksies.”
Diāna: “Ar “snapchat” ļoti uzmanīgi. Labāk būtu “tiktok” tad. “Tiktokā” var vismaz “settingos” uzlikt, ka tikai ģimene var tev atsūtīt ziņu. “Snapchat” ir ļoti viegli uzdurties uz pedofiliem, apstiprinot draudzību. Var pat nejauši apstiprināt, jo pazīstams vārds vai kas cits izlec. Es pati esmu “snapchat”, un kādi brīnumi tik šeit nav redzēti, un vecāki pat nenojauš, ar ko bērns čato, jo to visu izdzēšot, nekādā atmiņā neatradīsi sarakstes vai nosūtītās bildes video.”
Jānis: “Maniem sīkajiem arī šitas viss ir noliegts, sasēžas ekrānos, reāli durni paliek.”
Agnese: “Manam ir 10, un viņš labākajā gadījumā to visu savā telefonā dabūs 18 gados, un, ja tas mani padara par sliktu mammu, tad es esmu slikta mamma. Dēls man bieži saka, ka es nemākot audzināt bērnu. Teicu, ka, ja kaut kas nepatīk, var meklēt citu.”
Katrīna: “Es ar nesaprotu kā var būt, ka meitas stāsta, ka viņu draugiem ir “snapchat” un “tiktok”. Arī “YouTube” manējām telefonos nav. Nav iespējams izkontrolēt to saturu.”
Karīna: “Katrai aplikācijai ir atzīmēts vecums, no kura var lietot, šķiet, kas šis ir arī galvenais arguments, kāpēc 9gadniekam nemaz nedrīkst pieeju sniegt.”
Romualds: “Ļoti pareiza pieeja. Bērnam ir jāapgūst digitālās tehnoloģijas, nevis atkritumi. Tādā vecumā socializēties labāk, komunicējot ar vienaudžiem reālajā dzīvē, nevis tīmeklī.”
Dace: “Man meita to pašu teica. Es teicu, ka likums neļauj. Taču pēc tam, kad vienai meitenei kaut kāds “random” čalis savus “pričendāļus” atsūtīja, vairs nevienai nebija. Visām bloķēts un dzēsts. Meitai ir atļauts “whatsapp”, kuru kontrolēju, “YouTube” arī bloķēts. Spēles arī dažas. Man neinteresē, kas ir citiem, es atbildu par savu bērnu. Ja viņai tas nepatīk, pāries uz pulksteni.”
Jana: “Mums 9gadniecei ejošākie ir “Duolingo math” (sajūsmā lēkā par daļskaitļiem), “sratch.mit.edu” (pati kodē savas spēlītes un animācijas), vairākas zīmēšanas programmas planšetē un “YouTube”, lai fonā var klausīties matemātikas lekcijas un tamlīdzīgi. “Minecraft”, protams, jo spēlē ar tēti tīklā un čatā sarakstās, kamēr tētis tālu prom darbā visu nedēļu. “Snap”, “tiktok”, “Facebook” un tādus izteiktos sociālos tīklus neliekam viņas ierīcēs, viņai gan arī tie nav interesējuši..
Un daudz jārunā par šo visu. Esam izrunājuši un reāli pati no savas pieredzes ir sapratusi, ka, piem., “YouTube shorts” skatīties nav forši, jo smadzenes pierod pie tā dopamīna (jā, viņa 9 gados jau zina šos terminus). Tāpēc iesākusi YT likt fonā garus, izglītojošus video, kuri ir tā kā mums bērnībā bija TV fonā, tikai tas saturs ir par to, kas interesē, matemātika, ģeogrāfija, vēsture.”
Linda: “Mūsu 16gadniekam ir viss, atļāvām jau no 14, visas pieejas ir man kompī, jebkurā laikā redzu. 11gadniecei ir tik tok, neko nepublicē, bet skatās video, profils privāts, līdz ar to baigi neiespringst tie dīvainīši, snapu nelaujam, fb un insta nav.”
Marija: “Manam vecākajam bērnam 10,5 gadi. Ir telefons skārienjutīgais, bet pilnīgs laika ierobežojums, nekāda tik tok, nekāda “YouTube” un “google”. Nav vajadzības.”
Sanita: “Jūs esat laba mamma, kura rūpējas par savu bērnu. Diemžēl man nākas redzēt, kā ir, kad mātei nerūp savs bērns.”
Ansis: “Variet neatļaut, bet bērns tāpat atradīs iespēju pie tā tikt. Skolā pēc stundām var sēdēt ar draugiem un skatīties tiktoku viņu telefonos.”
Māra: “Tiklīdz bērnam iedod pieeju internetam, ir nepieciešams bērnu izglītot gan par iespējām, gan riskiem – tāpat kā, pirms palaist vienu uz ielas.”