Babītes ezeram top jauns aizsardzības plāns - vai tas ierobežos iedzīvotājus un makšķerniekus?
Biedrība "Baltijas krasti" sākusi dabas lieguma "Babītes ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādi, liecina publikācija oficiālajā vietnē.
Dabas aizsardzības plānu nākamajiem 12 gadiem izstrādā personu apvienība SIA "Reģionālie projekti" un biedrība "Baltijas krasti".
Plāna izstrādes informatīvā sanāksme plānota 11. septembrī plkst.18 Piņķos, Babītes Kultūrizglītības centrā, Jūrmalas ielā 14A.
"Natura 2000" teritorija, dabas liegums "Babītes ezers" atrodas Mārupes novada Babītes un Salas pagastā un Jelgavas novada Valgundes pagastā. Dabas lieguma platība ir 2988 hektāri, un tas dibināts 1957. gadā.
Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ūdensputniem nozīmīgu barošanās, ligzdošanas un spalvu mešanas vietu, nozīmīgu atpūtas vietu migrācijas laikā, kā arī lai aizsargātu Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus - dabīgos eitrofos ezerus ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju un upju palieņu pļavas.
Tāpat dabas liegums paredz mazo gauru, jūras ērgļu, mazo zīriņu un citu putnu sugu aizsardzību.
Informatīvās sanāksmes laikā sanāksmes dalībnieki tiks informēti par dabas lieguma "Babītes ezers" izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām tajā, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju.