Glābēji palīdz no ezera Sventes pagastā izkļūt cilvēkam
Sestdien glābēji palīdzējuši kādam cilvēkam Sventes pagastā izkļūt no ezera, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Īsi pirms plkst.16 glābēji saņēma izsaukumu Augšdaugavas novada Sventes pagastā, kur ezerā bija iekritis cilvēks un saviem spēkiem nespēja tikt laukā. Glābēji izcēla cilvēku no ūdens, kuru tikmēr virs ūdens bija turējis aculiecinieks. Cilvēks tālāk nodots mediķiem.
Naktī uz svētdienu plkst.1.55 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ūnijas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,01 kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku, kuru nonodeva mediķiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.2.37.
Savukārt plkst.4 saņemts izsaukums uz Maskavas ielu Rēzeknē, kur degusi vieglā automašīna viena kvadrātmetra platībā. Mēģinot ugunsgrēku dzēst saviem spēkiem, cietis cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus - 18 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi.