Šodien 10:44
Prezidents Rinkēvičs iecēlis jaunus vēstniekus piecās valstīs
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs otrdien, 12. augustā, plkst.13.40 pasniegs akreditācijas vēstules jaunajiem Latvijas vēstniekiem Ukrainā, Izraēlā, Austrijā, Polijā un Austrālijā, informēja Valsts prezidenta kanceleja.
Latvijas vēstnieka pienākumus Ukrainā turpmāk pildīs Andrejs Pildegovičs, savukārt jaunais Latvijas vēstnieks Izraēlā būs Gints Serafinovičs.
Tāpat akreditācijas vēstuli saņems Ingrīda Levrence, kura būs Latvijas vēstniece Austrijā. Latvijas vēstnieka pienākumus Polijā pildīs Raimonds Jansons, savukārt Samija Šerifa būs Latvijas vēstniece Austrālijā.