Valsts policijas maksas pakalpojumi kļūs dārgāki
Valdība otrdien, 12. augustā, lems par dārgākiem Valsts policijas maksas pakalpojumiem.
Patlaban policista iesaistīšana uz vienu stundu publiskā pasākumā, kurus organizē privātpersona, maksā 37,69 eiro. Iekšlietu ministrija rosina šī pakalpojuma maksu palielināt līdz 40,24 eiro.
Speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana uz vienu stundu publiskā privātpersonas organizētā pasākumā izmaksā 38,97 eiro. Tagad izmaksu plānots palielināt līdz 42,83 eiro.
Valsts policijas darbinieka iesaistīšana uz vienu stundu ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona, izmaksātu 40,17 eiro līdzšinējo 30,12 eiro vietā.
Tāpat plānots palielināt cenu par policijas transportlīdzekļu, dienesta suņu un zirgu izmantošanu šajos pasākumos.
Viena stunda publiska pasākuma vietas pārbaudei sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu un līdzīgu priekšmetu atklāšanai izmaksātu 286,1 eiro līdzšinējo 142,13 eiro vietā.
Dārgāka kļūs arī dažādu ekspertīžu veikšana. Piemēram, viena stunda par rokrakstu ekspertīzi izmaksās 100,59 eiro līdzšinējo 80,6 eiro vietā.
Cenrādi arī noteikts jauns pakalpojums - Valsts policijas darbinieka un tehnisko līdzekļu iesaistīšana publiskos pasākumā, kuru organizē privātpersona. Viena stunda izmaksās 64,51 eiro.
Pakalpojumu izmaksu izmaiņas plānotas, ņemot vērā faktisko situāciju un izmantotos resursus, kā arī ņemot vērā ievērojamu energoresursu, preču un pakalpojumu cenu pieaugumu.