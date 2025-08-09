Vīrietis pašaizliedzīgi izglābj elektrības vados sapinušos stārķi. VIDEO
Sociālajā vietnē "Facebook" publicēts aizkustinošs video par cilvēku, kurš nepagāja vienaldzīgi garām nelaimē nokļuvušajam baltajam stārķim. Putns bija sapinies elektrības staba vados un bez palīdzības būtu nolemts nāvei. Tikai brīdinājums — glābšanas procesā skan izteicieni, kurus smalkā sabiedrībā nebūtu vēlams atkārtot.
Vietnes enciklopedija.lv rakstā par balto stārķi jeb svēteli (Ciconia ciconia) teikts, ka uztraukumā klusu šņāc, bet mazuļiem ir arī stiepts pīkstiens “uijēē”. Raksturīgs sazināšanās veids ligzdošanas sezonas laikā sasveicinoties un uztraukumu gadījumā ir knābja klabināšana ar atpakaļ atliektu kaklu.
Vairums balto stārķu ligzdu atrodas cilvēka mītņu tuvumā. Tās ierīko viegli pielidojamās vietās kokos, uz dažāda veida ēku jumtiem, citām konstrukcijām. Bieži ligzdas celšanā izmanto cilvēka palīdzību. Kopš 20. gs. 70. gadiem aizvien biežāk ligzdas atrodamas uz stabiem (alternatīva kokiem), jo palīdzība to ierīkošanā citur (mākslīgas ligzdu pamatnes) tiek sniegta retāk. Latvijā 1934. gadā vairums ligzdu atradās uz kokiem (91 %), to pamatnes galvenokārt bija cilvēku veidotas (87 %). 2014. gadā uz kokiem novietoti bija tikai 9 % ligzdu, uz ēkām – 14 %, uz stabiem – 77 %; mākslīgas pamatnes bija tikai 18 % ligzdu.
Pašlaik baltie stārķi uzkrāj spēkus pirms gaidāmā tālā lidojuma uz pārziemošanas vietām Āfrikā, uz kurieni tie dosies augusta beigās vai septembra sākumā, bet atgriezīsies Latvijā, sākot ar marta beigām.