Festivāla "Positivus" pirmajā dienā policija atklājusi pirmos pārkāpumus

Festivāla "Positivus" pirmā diena noslēgusies bez būtiskiem starpgadījumiem, tomēr ir reģistrēti atsevišķi pārkāpumi, paziņoja Valsts policija (VP).
Policijā atzīmēja, ka ir reģistrēti atsevišķi pārkāpumi, kas saistīti ar narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu un lietošanu, kā arī alkohola lietošanu nepilngadīgajam.
Tāpat kāda persona vadījusi elektroskrejriteni, būdama alkohola reibumā.
Piektdien uz “Positivus” skatuves kāpa Chris Noah, “Laika suns” un “Tautumeitas”, bet vakaru papildināja reperis Deniss, kā arī britu mūziķis, multiinstrumentālists, dziesmu autors un producents Elderbrook ar savu dīdžeja programmu.
9. augustā “Positivus” festivāla galvenajā skatuvē uzstāsies pašmāju hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indie grupa “Carnival Youth”, amerikāņu elektroniskās mūzikas multiinstrumentālisti “Two Feet”, vācu grupa “Milky Chance” un “Rag’n’Bone Man”. Uz otrās lielākās skatuves tajā pašā dienā kāps “Hippie Sabotage”, eksperimentālās mūzikas duets “The Hellp”, Losandželosas alternatīvā hiphopa kolektīvs “NoFun!”, kā arī pašmāju reperis Fiņķis un ukraiņu popmūzikas zvaigzne Ivans Dorns.
