Elderbrook “Positivus” nakts gaisotnē
Festivālā "Positivus" uzstājās britu mūziķis, multiinstrumentālists, dziesmu autors un producents Elderbrook ar savu dīdžeja programmu.
FOTO: enerģija, mūzika un vasara - pirmais “Positivus” vakars izskanējis
Piektdien, 8. augustā, ar krāšņu muzikālo maratonu un elektrizējošu enerģiju izskanējusi “Positivus” festivāla pirmā diena.
Piektdien uz “Positivus” skatuves kāpa Chris Noah, “Laika suns” un “Tautumeitas”, bet vakaru papildināja reperis Deniss, kā arī britu mūziķis, multiinstrumentālists, dziesmu autors un producents Elderbrook ar savu dīdžeja programmu.
Deniss: latviešu repa spēks “Positivus” ritmos
Savukārt pirmās dienas noslēguma kulmināciju uz galvenās skatuves radīja britu producents un mūziķis Mura Masa, gādājot par jaudīgu un enerģisku atmosfēru.
Britu mūziķis Mura Masa noslēdz “Positivus” atklāšanas vakaru ar jaudu
Pēc intensīvas un emocijām bagātas programmas uz “Positivus” festivāla galvenās skatuves kāpa britu producents un mūziķis Mura Masa.
Rīt, sestdien, 9. augustā, “Positivus” festivāla galvenajā skatuvē uzstāsies pašmāju hiphopa mākslinieks Wiesulis, latviešu indie grupa “Carnival Youth”, amerikāņu elektroniskās mūzikas multiinstrumentālisti “Two Feet”, vācu grupa “Milky Chance” un “Rag’n’Bone Man”. Uz otrās lielākās skatuves tajā pašā dienā kāps “Hippie Sabotage”, eksperimentālās mūzikas duets “The Hellp”, Losandželosas alternatīvā hiphopa kolektīvs “NoFun!”, kā arī pašmāju reperis Fiņķis un ukraiņu popmūzikas zvaigzne Ivans Dorns.