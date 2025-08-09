Kur pazūd skolas? 15 gadu laikā Latvija zaudējusi 315 mācību iestādes
Latvijas izglītības sistēma piedzīvo klusu transformāciju. Pēdējo 15 gadu laikā valsts ir zaudējusi trešdaļu mācību iestāžu, bet studentu un skolēnu skaits strauji samazinās. Kas slēpjas aiz šī procesa — demogrāfijas krīze, reformas vai prioritāšu maiņa?
Pēdējos 15 gados būtiski sarucis izglītības iestāžu skaits Latvijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ja 2010./2011.mācību gada sākumā bija 999 izglītības iestādes, tostarp 858 vispārizglītojošās skolas, tad 2024./2025.mācību gadā darbojās 684 iestādes, no kurām 596 ir vispārizglītojošās skolas.
Profesionālās izglītības iestāžu skaits ir samazinājies no 83 līdz 40, bet augstskolu un koledžu - no 58 līdz 48.
Latvijā turpina sarukt arī skolēnu un studentu skaits. 2010./2011.mācību gada sākumā vispārizglītojošajās skolās mācījās 229 000 bērnu, bet 2024./2025.mācību gadā to skaits bija 224 000.
Profesionālās izglītības iestādēs audzēkņu skaits šajā laikā sarucis no 35 800 līdz 28 600, bet augstskolās un koledžās - no 103 900 līdz 74 800.
Patīkams satraukums, ziedi un bērnu čalas: kā Rīgā sācies 1. septembra rīts
Jaunajā mācību gadā 563 pašvaldību un 72 privātās izglītības iestādēs 1.-12. klases skolas skolos sēdīsies 220 051 skolēns, no kuriem ...
Vienlaikus pēdējā gada laikā novērots neliels pieaugums, liecina CSP apkopotā informācija. Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits palielinājies no 27 600 līdz 28 600, bet augstskolās un koledžās - no 74 000 līdz 74 800.
Zinību dienas pasākums Esplanādē
Zinību dienā, bērni un jaunieši tika aicināti apmeklēt bezmaksas pasākumus Rīgas centrā un apkaimēs, kā arī piedalīties interešu izglītībai veltītās ...
2020. gada Zinību diena Rīgā
Jaunajā 2020./2021. mācību gadā Latvijas 677 skolu 1.-12.klasēs mācīsies aptuveni 214 371 skolēns, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas provizoriskie dati. ...