Polijas tenisista triumfu aizēno skandāls: vislielāko uzmanību piesaista nevis pati spēle, bet gan notikumi pēc tās. VIDEO
Polijas tenisists Kamils Majhšraks izraisīja sensāciju ASV atklātajā čempionātā, uzvarot krievu Karenu Hačanovu. Taču vislielāko uzmanību piesaistīja nevis pati spēle, bet gan notikumi pēc tās.

Autogrāfu sesijas laikā Majhšraks noņēma savu cepuri un pasniedza to kādam bērnam, taču blakus stāvošs vīrietis izrāva dāvanu no zēna rokām.

Vēlāk noskaidrojās, ka vīrietis ir tenisa amatpersona no Polijas pilsētas Kališas. Viņš tika asi kritizēts internetā - daudzi viņa rīcību nodēvēja par amorālu, bet mēģinājumi attaisnoties tika uzskatīti par nepārliecinošiem.

Majhšraks atzina, ka pats incidentu nebija pamanījis. Viņš lūdza palīdzību, lai atrastu zēnu, un drīz pēc tam paziņoja, ka tas ir izdevies: "Esmu pārsteigts par interneta spēku. Tagad viss ir kārtībā."

