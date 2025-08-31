Polijas tenisista triumfu aizēno skandāls: vislielāko uzmanību piesaista nevis pati spēle, bet gan notikumi pēc tās. VIDEO
Polijas tenisists Kamils Majhšraks izraisīja sensāciju ASV atklātajā čempionātā, uzvarot krievu Karenu Hačanovu. Taču vislielāko uzmanību piesaistīja nevis pati spēle, bet gan notikumi pēc tās.
Autogrāfu sesijas laikā Majhšraks noņēma savu cepuri un pasniedza to kādam bērnam, taču blakus stāvošs vīrietis izrāva dāvanu no zēna rokām.
Vēlāk noskaidrojās, ka vīrietis ir tenisa amatpersona no Polijas pilsētas Kališas. Viņš tika asi kritizēts internetā - daudzi viņa rīcību nodēvēja par amorālu, bet mēģinājumi attaisnoties tika uzskatīti par nepārliecinošiem.
Nothing is more disgusting than a child bully.— Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025
He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.
Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU
Majhšraks atzina, ka pats incidentu nebija pamanījis. Viņš lūdza palīdzību, lai atrastu zēnu, un drīz pēc tam paziņoja, ka tas ir izdevies: "Esmu pārsteigts par interneta spēku. Tagad viss ir kārtībā."
Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025
A happy ending… this is what it’s all about.
Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6
Kamil Majchrzak found Brock, the young boy who had his signed cap snatched off him in the crowd, and gave him another gift 🫶🇵🇱— TNT Sports (@tntsports) August 30, 2025
[Via Instagram- kamilmajchrzakk] pic.twitter.com/7gk8U2ktSw