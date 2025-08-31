45 gadu vecumā gājis bojā Lietuvas hokeja leģenda Mindaugs Kiera
Saņemta sēru vēsts - 45 gadu vecumā gājis bojā Lietuvas hokeja leģenda Mindaugs Kiera.
Mindaugs Kiera bija Lietuvas hokeja izlases treneris, kādreizējais valstsvienības kapteinis. Saskaņā ar vairākiem avotiem, Kieras gājis bojā 30. augustā negadījumā ar kajaku.
Kā norāda sporta pazinēji, "viņš nebija tikai leģenda Lietuvas hokeja vēsturē, bet arī līderis, mentors un cilvēks, kurš būtiski veicināja šī sporta attīstību savā reģionā."
"Lietuvas hokejs zaudējis mentoru, līderi un valsts sporta simbolu. Sestdien pienāca traģiskas ziņas, kas satricināja visu sporta sabiedrību. Mindaugs Kiera, Lietuvas nacionālās hokeja izlases treneris, bijušais kapteinis un komandas dvēsele, kā arī Viļņas hokeja kluba "Hockey Punks" galvenais treneris, mira pēc negadījuma."
Vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību, kā arī sūtām domas un lūgšanas mīļajiem, draugiem, komandas biedriem un visiem, kurus skārusi šī traģēdija, raksta portāls "redwingsinsider.com".