Rīgā zem tramvaja pakļuvis un gājis bojā elektriskā skrejriteņa vadītājs
9. augusta pusnaktī Rīgā elektriskā skrejriteņa vadītājs pakļuva zem tramvaja. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā tā vadītājs no gūtajām traumām diemžēl mira.
No 08.08.2025 uz 09.08.2025. ap pusnakti (no plkst. 23.50 un ne vēlāk kā plkst. 00.07) Rīgā, iespējams, pretī ēkai Miera ielā 62, virzienā no pilsētas centra uz Mežaparku, elektriskā skrejriteņa vadītājs pakļuva zem tramvaja. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietušais elektriskā skrejriteņa vadītājs no gūtajām traumām diemžēl mira notikuma vietā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kā arī visus, kas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanai noderīgu informāciju, vai kam ir video ieraksts no videoreģistratora, zvanot uz tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112!
Likumsargi aicina atsaukties pretējā virzienā braukušā transportlīdzekļa vadītāju, kurš redzēja gājēju pirms notikušā!
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 147 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 12 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 513 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 318 par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti pieci kriminālprocesi un viens administratīvo pārkāpumu process.