Mārtiņš Beitāns (foto: Valsts policija)
Šodien 16:30
Meklē Lielbritānijā pazudušo Mārtiņu Beitānu, par kuru ziņu nav kopš 31. maija
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo Mārtiņu Beitānu, dzimušu 2000. gadā. Vīrietis pēdējo reizi sazinājās ar radiniekiem 2025. gada 31. maijā. Pēdējā zināmā atrašanās vieta – Huntingdona, Lielbritānija.
Pazīmes: augums 174 cm, vidējas miesas būves, brūni mati.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Mārtiņa Beitāna iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties sazināties ar policiju pa tālruni 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī.